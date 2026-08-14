방송인 최화정이 최근 주식 고수로 알려진 것을 두고 해명에 나섰다.
지난 13일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 최화정이 홍진경을 만나 영화 '오케이 마담2' 시사회를 가는 모습이 담겼다. 차로 이동하던 중 두 사람은 최근 화제가 된 주식 이야기를 시작했다. 앞서 최화정은 삼성전자와 하이닉스 주식을 고점에서 매도했다고 밝혀 주식 고수라는 이름이 붙여졌다. 홍진경은 이에 대해 "우리가 주식 때문에 마음고생 한 거 모르신다"고 털어놨다. 최화정은 "인생은 멀리서 보면 희극이고 가까이서 보면 비극"이라고 말했다.
최화정은 "진경이 정화, 내가 담고 있는 주식은 수익률이 -94.87%"라고 밝혔다. 그는 "내가 원래 주식을 잘 못 판다"며 "내가 주식을 안 파는 걸로 유명하다. 그때는 세금을 내야 해서 매니저가 팔자고 해서 판 거다. 세금 낼 일이 없었으면 계속 안 팔았을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "그때 일부 팔고 나머지는 나도 지금 마이너스다"라고 고백했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 13일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 최화정이 홍진경을 만나 영화 '오케이 마담2' 시사회를 가는 모습이 담겼다. 차로 이동하던 중 두 사람은 최근 화제가 된 주식 이야기를 시작했다. 앞서 최화정은 삼성전자와 하이닉스 주식을 고점에서 매도했다고 밝혀 주식 고수라는 이름이 붙여졌다. 홍진경은 이에 대해 "우리가 주식 때문에 마음고생 한 거 모르신다"고 털어놨다. 최화정은 "인생은 멀리서 보면 희극이고 가까이서 보면 비극"이라고 말했다.
최화정은 "진경이 정화, 내가 담고 있는 주식은 수익률이 -94.87%"라고 밝혔다. 그는 "내가 원래 주식을 잘 못 판다"며 "내가 주식을 안 파는 걸로 유명하다. 그때는 세금을 내야 해서 매니저가 팔자고 해서 판 거다. 세금 낼 일이 없었으면 계속 안 팔았을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "그때 일부 팔고 나머지는 나도 지금 마이너스다"라고 고백했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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