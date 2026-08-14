최화정이 주식 고수라는 소문에 해명했다. / 사진='안녕하세요 최화정이에요' 유튜브 캡쳐

최화정이 주식 고수라는 소문에 해명했다. / 사진='안녕하세요 최화정이에요' 유튜브 캡쳐

방송인 최화정이 최근 주식 고수로 알려진 것을 두고 해명에 나섰다.지난 13일 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에는 최화정이 홍진경을 만나 영화 '오케이 마담2' 시사회를 가는 모습이 담겼다. 차로 이동하던 중 두 사람은 최근 화제가 된 주식 이야기를 시작했다.앞서 최화정은 삼성전자와 하이닉스 주식을 고점에서 매도했다고 밝혀 주식 고수라는 이름이 붙여졌다. 홍진경은 이에 대해 "우리가 주식 때문에 마음고생 한 거 모르신다"고 털어놨다. 최화정은 "인생은 멀리서 보면 희극이고 가까이서 보면 비극"이라고 말했다.최화정은 "진경이 정화, 내가 담고 있는 주식은 수익률이 -94.87%"라고 밝혔다. 그는 "내가 원래 주식을 잘 못 판다"며 "내가 주식을 안 파는 걸로 유명하다. 그때는 세금을 내야 해서 매니저가 팔자고 해서 판 거다. 세금 낼 일이 없었으면 계속 안 팔았을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "그때 일부 팔고 나머지는 나도 지금 마이너스다"라고 고백했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr