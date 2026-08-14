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배우 김혜준이 생각하는 사랑이란 무엇일까. 김혜준은 사랑이란 기꺼이 무언가를 하는 것이라고 밝혔다.지난 13일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 디즈니+ '킬러들의 쇼핑몰2' 지안 역의 김혜준과 인터뷰를 진행했다. '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 지안이 살아돌아온 진만(이동욱 분)과 함께 바빌론 글로벌 세력에 맞서 본격적인 반격을 펼치는 스타일리시 액션 시리즈다.극 중 지안은 3~4화에 섬마을 청년 우진(유현수 분)과 연인이 되지만, 우진은 지안을 지키다 총상을 맞아 사망한다. 이에 김혜준은 "우진의 사랑은 순수하다. 아무런 조건이 없는 거니까. 그래서 애틋했던 것 같다"라고 말했다.그러면서 "그런데 현실에 있으면 너무 무서울 것 같다. 내가 그런 일에 휘말렸다는 거니까. 그런 일이 있으면 안 될텐데"라고 너스레를 떨었다.이어 "사랑이란, 기꺼이 무언가를 하는 것이라고 생각한다. 굳이 안 해도 되는 걸 하는 거 말이다. 집에서 누워서 쉬어도 되는데 굳이 데리러 가고 이런거. 기꺼이 무언가를 한다는 게 다 사랑의 형태인 것 같다. 귀찮음을 감수할 수 있는 것"이라고 설명했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr