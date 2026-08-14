이지혜가 쿨 유리 가족과 즐거운 시간을 보냈다. / 사진='관종언니 이지혜' 유튜브 캡쳐

이지혜가 쿨 유리 가족과 즐거운 시간을 보냈다. / 사진='관종언니 이지혜' 유튜브 캡쳐

가수 이지혜가 절친 쿨 유리와 가족을 위해 역대급 내돈내산 플렉스를 선보였다.지난 13일 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에 게재된 영상에는 쿨 유리의 가족이 등장했다. 이지혜는 유리를 위해 예약한 숙소가 알고보니 주차 공간이 부족하고 모기가 많은 등 열악한 환경이었던 것에 미안함을 전했다. 이지혜는 "미처 정확하게 확인을 못 하고 고생시킨 것 같다"며 유리의 남편에게도 미안해했다.실수를 만회하기 위해 이지혜는 인천의 유명 리조트에 함께 방문했다. 유리는 "이지혜 덕분에 이렇게 좋은 데 한번 와본다"고 말했다. 이지혜는 좋아하는 유리의 반응에 안심하며 "에어비앤비 이후로 엄청나게 신경 쓰고 있다"고 털어놨다.이지혜와 유리는 아이들이 물놀이하는 동안 수다를 떨며 시간을 보냈다. 이지혜가 한국에 와서 뭐가 제일 좋았냐고 묻자 유리는 "한국말을 편하게 할 수 있어서 좋다"고 답했다. 그는 "컴플레인 내가 할 수 있고 내가 전화해서 다 얘기하고 예약 다 하고"라며 "미국에서는 많이 참는다"고 고백했다. 이지혜는 "유리가 너무 잘 참아서 몸에서 사리 나올 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr