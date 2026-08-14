“제일 많이 쫑알대는”…맹승지, 훈남 남자친구 공개

개그우먼 맹승지가 남자친구와의 다정한 일상을 공개했다.맹승지는 13일 자신의 SNS에 "나랑 제일 많이 쫑알 대는 사람"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 맹승지와 남자친구가 나란히 앉아 즉석사진을 촬영하는 모습이 담겼다. 두 사람은 얼굴을 가까이 맞댄 채 카메라를 바라보는가 하면 서로를 바라보며 장난기 넘치는 표정을 지었다.특히 남자친구가 맹승지의 볼에 입을 맞추는 순간도 고스란히 담겼다. 자연스러운 스킨십과 편안한 분위기에서 두 사람의 애정이 느껴진다.맹승지는 최근 SNS를 통해 자신의 일상과 근황을 꾸준히 공유하고 있다. 이번에는 자신과 가장 많은 이야기를 나누는 사람으로 남자친구를 꼽으며 연애 중인 일상을 공개해 눈길을 끌었다.사진 속 맹승지는 머리를 깔끔하게 올려 묶고 민소매 운동복을 착용한 모습이다. 남자친구와 함께 꾸밈없이 편안한 시간을 보내는 모습에서도 밝은 분위기가 돋보인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr