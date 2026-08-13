'제14회 부산국제코미디페스티벌(BICF)'(이하 '부코페')이 개막을 앞두고 있다. / 사진 제공 : 부산국제코미디페스티벌조직위원회

'제14회 부산국제코미디페스티벌(BICF)'(이하 '부코페')이 개막을 앞두고 있다. / 사진 제공 : 부산국제코미디페스티벌조직위원회

'제14회 부산국제코미디페스티벌(BICF)'(이하 '부코페')이 개막을 앞두고 있다.오는 21일(금)부터 30일(일)까지 열흘간 부산 전역에서 개최되는 '부코페'는 단순한 공연 축제를 넘어 지역 문화예술 생태계를 활성화하고 코미디 인재를 발굴·양성하는 역할까지 확대하고 있다.아시아 최초의 국제 코미디페스티벌로 출범한 '부코페'는 지난 14년간 국내외 코미디 콘텐츠를 소개하고 시민들의 문화 향유 기회를 넓혀왔다. 특히 2024년부터는 지역 대학과 연계한 코미디 인재 양성 사업을 추진하며 창작자 발굴과 교육 기반 구축에 힘을 쏟고 있다. 향후에는 코미디 전용 극장 조성을 통해 창작·교육·제작이 유기적으로 연결되는 코미디 기반을 마련한다는 계획이다.그 일환으로 '부코페'는 2024년 동서대학교와 연계해 '코미디 연기' 전공 과목을 개설했으며, BICF 조윤호 수석이 강사진으로 참여해 교육을 진행하고 있다.조윤호 수석은 지난 3월 4일부터 6월 17일까지 총 15주에 걸쳐 1학기 강의를 담당했으며, 수강생들은 코미디 연기에 대한 이해와 실전 역량을 쌓았다. 이에 1학기 과정을 마친 학생들은 오는 21일(금) 개막하는 '부코페' 기간 중 '코미디스트리트' 무대에 올라 관객들에게 선보일 예정이다.이와 함께 오는 9월부터 12월까지 코미디 아카데미 2학기 강의가 글로컬대학 사업과 연계해 동서대학교와 동아대학교에서 개설된다. 2학기 역시 BICF 조윤호 수석이 강의를 맡아 이론과 실습, 평가를 아우르는 커리큘럼을 선보인다. '애드리브와 즉흥연기', '코미디 대사 전달법', '콩트 코미디 제작', 'K-코미디의 역사' 등 코미디언에게 필요한 기본기부터 실제 무대와 콘텐츠 제작에 활용할 수 있는 실전 교육까지 다룰 예정이다.BICF 조윤호 수석은 "코미디 아카데미 1학기를 성공적으로 마무리하게 되어 뜻깊다. 학생들이 배운 내용을 실제 무대에서 선보이는 만큼 '코미디스트리트' 공연이 소중한 첫걸음이 되길 바란다"며 "2학기에도 실전 중심의 탄탄한 커리큘럼을 통해 학생들이 자신만의 색깔을 가진 코미디 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.한편 제14회 '부코페'는 오는 21일부터 30일까지 열흘간 부산 전역에서 개최된다. 개막공연에서는 '부코페'의 상징인 블루카펫과 함께 지석진이 메인 MC로 나선다. '말자쇼&개그콘서트 갈라쇼'를 비롯해 국내 드로잉 퍼포먼스팀 크로키키 브라더스, 해외 유명 코미디언 패트릭 코텟 모이네의 공연이 예정돼 있으며, 밴드 QWER이 축하공연으로 무대를 달굴 예정이다. 개그맨 양상국은 대한민국 최정상급 개그맨들과 9개국 해외 코미디언들의 참석을 알리는 블루카펫 MC로 나선다.이외에도 '전유성 없는 전유성 쇼', '갈갈이 개그콘서트: 레전드의 귀환', '옹알스' 등 다채로운 극장 공연이 관객들을 만난다. 폐막공연에서는 MC 김대희를 비롯해 조혜련, 이세영, 영기, 이봉원 등 코미디와 음악을 넘나드는 스타들이 총출동하는 '나는 개가수다'가 펼쳐진다.제14회 '부코페'는 오는 21일부터 30일까지 열흘간 진행되며, 티켓은 현재 NOL 인터파크 티켓을 통해 절찬리 판매 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr