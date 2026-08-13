배우 공효진이 '경주기행'에서 첫째 딸 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

이정은이 영화 '경주기행'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

영화 '경주기행' 언론시사회가 열렸다. / 사진=텐아시아DB

박소담이 영화 '경주기행'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

이연이 영화 '경주기행'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

변요한이 영화 '경주기행'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

가족을 죽인 살인범을 직접 처단하기 위해 네 모녀가 길을 나선다. 이정은, 공효진, 박소담, 이연은 영화 '경주기행'(감독 김미조)에서 저마다 다른 방식으로 상실의 아픔과 복수를 향한 감정을 쌓아 올렸다. 변요한은 노개런티 특별 출연, 주인공못지 않은 빌런의 존재감을 보여준다.27일 서울 송파구 올림픽로 롯데시네마 월드타워에서 영화 '경주기행'(감독 김미조)의 언론시사회가 열렸다. 김미조 감독과 배우 이정은, 공효진, 박소담, 이연, 변요한이 참석했다.'경주기행'은 수학여행을 갔다가 살해당할 막내딸 경주의 복수를 위해 살인범을 죽이는 여행을 떠난 네 모녀의 이야기다. 김 감독은 '경주기행'으로 상업영화 연출에 데뷔하게 됐다. 그는 "신인감독에겐 행운"이라며 함께해준 배우들에게 감사를 표했다.이정은은 막내딸을 잃은 엄마 옥실 역을 맡았다. 이정은은 "시간이 멈춘 사람이라고 생각했다. 딸과 남편을 향한 지독한 사랑을 표현하는 엄마라고 생각하고 연기에 임했다"고 말했다.극 중 엄마 옥실은 딸을 죽인 살인범과 온몸으로 사투를 벌인다. 이정은은 "사적 제재를 옹호하는 건 아니다. 영화의 한 장르로 봐달라"면서도 "끝까지 가보는 엄마의 모습으로 액션을 이해했다"고 말했다.공효진은 가족이 1순위인 첫째 딸 장주를 연기했다. 공효진은 "저는 장주와 싱크로율이 별로 없다"며 웃음을 자아냈다 .이어 "이런 상황이 현실이라면 엄마를 말리는 게 맞나, 많은 복잡한 생각이 있을 거 같다. 찍으면서도 저희끼리 밥 먹으면서도 얘기를 나눴다"고 말했다. 또한 "장주는 엄마 걱정에 전전긍긍하는데, 저는 시크한 딸"이라며 웃음을 안겼다.공효진은 김 감독과의 작업 일화도 전했다. 그는 "후시녹음을 한 마디 하려고도 얼마나 부르시는지"라면서도 "끝까지 한 부분도 놓치지 않으려고 했던 영화를 향한 사랑이 영화를 빛나게 한 것 같다"고 말했다.박소담은 사법고시에 번번이 낙방한 법대 출신 둘째 영주로 분했다. 캐릭터에 대해서는 "겉으로는 강해보이지만 마음이 여리다. 공부를 열심히 했지만 현실의 벽에 부딪히고 지금은 집에서 코인을 돌리고 있다"고 소개했다. 캐릭터와의 싱크로율에 대해서는 "저와 비슷한 면은 계획적이고 생각이 많다는 것"이라고 했다.캐릭터와의 다른 점 때문에 연기하며 고민도 있었다. 박소담은 "저는 이성적이고 싶어하는 감성적인 사람이라 노력해도 잘 안 되는 사람이다. 그래서 영주를 하면서 머릿속이 복잡하기도 했다. 이 계획이 틀어지지 않게 하면서도 이해되지 않는 행동도 한다. 그게 우리 가족을 지키는 거라고 생각한다. 마음속에서 많은 갈등이 일어났을 거 같다"고 말했다. 복잡한 영주의 마음을 표현하기 위해 '편안한 차림과 각 잡힌 헤어스타일의 대비'라는 아이디어를 냈다고. 박소담은 "머리를 칼 같이 자르는 걸 제가 제안드렸다. 영주를 외적으로도 보여줄 수 있으면 좋겠다 싶었다. 언밸런스함을 통해 여린 마음을 감추려는 걸 보여주려 했다"고 설명했다.이연은 레슬링 선수 출신인 셋째 동주 역으로 출연했다. 액션신이 유독 많았던 이연은 "실제로 아픈데 참는다. 어쩔 수 없고 해야한다. 최대한 보호대를 착용하지만 아프다. 하지만 그만큼의 카타르시스가 나온다"고 말했다. 이어 "할 때는 아드레날린 때문에 아픈 줄도 모르고 하다가 집에 가서 샤워할 때 안다"며 촬영에 몰입했던 순간을 떠올렸다.변요한은 경주를 죽인 살인범 백상현을 연기했다. 변요한은 이번 영화에 노개런티로 특별 출연했다. 그는 "박선혜 대표님(제작사 스튜디오하이파이브 대표)과 제가 처음으로 상업영화에 데뷔했을 때 같이 한 연이 있다"고 밝혔다.네 배우의 캐스팅 역시 노개런티 특별 출연에 영향을 미쳤다. 변요한은 "좋은 각본이 있었다. 이정은 선배님과는 네 작품을 같이 했다. 매번 볼 때마다 영감을 받아서 같이 하고 싶다는 마음이 늘 있었다. 공효진 선배님 같은 경우는 제가 워낙에 팬이었다. 안할 이유가 없다고 생각했다"고 했다. 이어 "박소담 배우는 저와 학교 동문이다. 학교 다닐 때부터 야무지게 정말 연기 잘했다. 얼마나 성장했을까, 나도 얼마나 성장했을까 궁금했다"고 말했다. 또한 "이연 배우는 타고난 배우 같다. 이 친구 연기 참 잘한다고 생각했다"며 "네 분의 캐스팅을 보고 제가 성장하고자 참여했다"고 덧붙였다.변요한은 "어떤 연민도 없이 표현하고 싶었던 마음이 첫 번째였다"며 연기 포인트를 밝혔다. 이어 "두 번째는 너무 작은 세계관에서 잘못 배운 세계관 때문에 나르시시즘이 있다는 생각이 들었다. '나만 지키는' 사람으로 연기하려고 했다"고 설명했다.변요한은 캐릭터의 서늘한 면모를 완성하기 위해 더벅머리와 덥수룩한 수염, 거친 피부에 치아 변색용 마우스피스를 착용했다. 비주얼 파격 변신에 대해 "제 입으로 말하긴 그런데 감독님께서 변요한이 잘생김을 버렸으면 좋겠다고 하더라"며 웃었다. 캐릭터와의 싱크로율을 묻자 "싱크로율은 없다. 있어선 안 된다"면서 "저런 사람을 만나면 죽이겠다"고 선언해 폭소케 했다.공효진은 "영화관에 요즘 좋은 영화가 많다. 시간이 혹시나 안 맞으시면 저희 영화를…. 후회 없는 선택이다. 티켓팅을 부탁드린다"고 관람을 당부해 웃음을 안겼다.'경주기행'은 오는 26일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr