준케이 / 사진 제공=JYP엔터테인먼트

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그룹 2PM(투피엠) 멤버 겸 솔로 가수 JUN. K(준케이)가 신곡 발매를 앞두고 도회적 분위기의 티저를 공개했다.JUN. K는 오는 17일 디지털 싱글 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'(유어 립스)와 동명의 타이틀곡을 발매한다. JYP엔터테인먼트는 지난 12일부터 공식 SNS를 통해 새 싱글의 분위기를 담은 티저 이미지를 순차적으로 선보이고 있다.13일 공개된 사진에는 정장을 입은 JUN. K가 야경이 펼쳐진 도심을 배경으로 포즈를 취한 모습이 담겼다. JUN. K는 차분한 표정과 깊이 있는 눈빛으로 세련되면서도 절제된 분위기를 연출했다.이번 신곡은 지난 6월 발표한 디지털 싱글 'Midnight Ticket'(미드나잇 티켓) 이후 약 두 달 만의 신보다. 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'에는 JUN. K와 웬디가 함께 참여해 두 사람의 보컬 조합을 들려준다. 부드러운 음색과 섬세한 표현력이 어우러져 어떤 시너지를 낼지 관심이 쏠린다.JUN. K는 올해 서울과 요코하마에서 단독 스페셜 이벤트를 개최했다. 2PM 완전체 활동도 이어가며 인천 인스파이어 아레나와 일본 도쿄돔 무대에 올랐다.JUN. K의 새 디지털 싱글 'Your Lips (Feat. 웬디 (WENDY))'는 오는 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr