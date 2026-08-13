뮤지션 수민(SUMIN)이 정규 앨범 'dinnermode'를 발매한다./ 사진=스탠다드프렌즈
뮤지션 수민(SUMIN)이 정규 앨범 'dinnermode'를 발매한다./ 사진=스탠다드프렌즈
뮤지션 수민(SUMIN)이 정규 앨범 'dinnermode'를 발매한다.

'dinnermode'는 수민(SUMIN)이 2018년 발표한 첫 번째 정규 앨범 이후 8년 만에 선보이는 두 번째 정규 앨범이다. 수민(SUMIN)이 전곡 프로듀싱을 맡았다.

수민(SUMIN)은 국내 장르 음악 신에서 독보적인 음악성을 인정받아온 뮤지션이자 프로듀서다. 자신의 앨범뿐 아니라 IU(아이유), KiiiKiii(키키), Red Velvet(레드벨벳) 등 다양한 아티스트의 음악에 참여해왔다. 첫 정규 앨범 이후 지난 8년간 자신의 음악과 다양한 아티스트와의 협업을 오가며 꾸준히 활동해온 만큼, 이번 'dinnermode'는 현재 수민(SUMIN)의 음악을 온전히 보여주는 앨범이다.
뮤지션 수민(SUMIN)이 정규 앨범 'dinnermode'를 발매한다./ 사진=스탠다드프렌즈
뮤지션 수민(SUMIN)이 정규 앨범 'dinnermode'를 발매한다./ 사진=스탠다드프렌즈
'dinnermode'에는 하루는 끝나가지만 잠들기엔 이른 시간, 밖에서 안으로, 누군가와 함께하는 시간에서 혼자가 되는 시간처럼 조금씩 온도가 바뀌는 순간들을 담았다. 특별한 사건보다 그 사이에 존재하는 사랑과 권태, 농담과 침묵을 바라본 앨범이다.

이번 앨범에는 총 9곡이 수록됐다. 수민(SUMIN)은 전곡 프로듀싱뿐 아니라 앨범을 구성하는 이미지와 영상 등 비주얼 콘텐츠 전반에도 세심하게 참여했다. 음악부터 비주얼까지 앨범을 이루는 전반적인 과정에 수민(SUMIN)의 취향과 시선을 일관되게 담아냈다. 수민(SUMIN)은 공식 SNS를 통해 'dinnermode'의 이미지를 순차적으로 공개하고 있다.

한편, 수민(SUMIN)의 두 번째 정규 앨범 'dinnermode'는 13일 오후 6시 국내외 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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