뮤지션 수민(SUMIN)이 정규 앨범 'dinnermode'를 발매한다./ 사진=스탠다드프렌즈

뮤지션 수민(SUMIN)이 정규 앨범 'dinnermode'를 발매한다./ 사진=스탠다드프렌즈

뮤지션 수민(SUMIN)이 정규 앨범 'dinnermode'를 발매한다.'dinnermode'는 수민(SUMIN)이 2018년 발표한 첫 번째 정규 앨범 이후 8년 만에 선보이는 두 번째 정규 앨범이다. 수민(SUMIN)이 전곡 프로듀싱을 맡았다.수민(SUMIN)은 국내 장르 음악 신에서 독보적인 음악성을 인정받아온 뮤지션이자 프로듀서다. 자신의 앨범뿐 아니라 IU(아이유), KiiiKiii(키키), Red Velvet(레드벨벳) 등 다양한 아티스트의 음악에 참여해왔다. 첫 정규 앨범 이후 지난 8년간 자신의 음악과 다양한 아티스트와의 협업을 오가며 꾸준히 활동해온 만큼, 이번 'dinnermode'는 현재 수민(SUMIN)의 음악을 온전히 보여주는 앨범이다.'dinnermode'에는 하루는 끝나가지만 잠들기엔 이른 시간, 밖에서 안으로, 누군가와 함께하는 시간에서 혼자가 되는 시간처럼 조금씩 온도가 바뀌는 순간들을 담았다. 특별한 사건보다 그 사이에 존재하는 사랑과 권태, 농담과 침묵을 바라본 앨범이다.이번 앨범에는 총 9곡이 수록됐다. 수민(SUMIN)은 전곡 프로듀싱뿐 아니라 앨범을 구성하는 이미지와 영상 등 비주얼 콘텐츠 전반에도 세심하게 참여했다. 음악부터 비주얼까지 앨범을 이루는 전반적인 과정에 수민(SUMIN)의 취향과 시선을 일관되게 담아냈다. 수민(SUMIN)은 공식 SNS를 통해 'dinnermode'의 이미지를 순차적으로 공개하고 있다.한편, 수민(SUMIN)의 두 번째 정규 앨범 'dinnermode'는 13일 오후 6시 국내외 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr