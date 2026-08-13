강부자가 '김주하의 데이앤나잇'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

강부자가 '김주하의 데이앤나잇'에 출연한다. / 사진제공=MBN

배우 강부자(85)가 '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 85년 인생을 돌아보며 다양한 이야기를 전한다.오는 18일 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 38회에는 강부자가 출연한다. 강부자는 등장부터 "그동안 분하고 속상했던 얘기 실컷 하겠다"고 말해 이목을 집중시킨다. 이어 연예계는 물론 정·재계 등 다양한 분야의 인맥과 관련된 일화를 공개한다.축구 팬으로 알려진 강부자는 베켄바워, 펠레, 에우제비우, 마라도나 등의 경기를 동대문구장에서 직접 관람했다고 밝힌다. 또 손흥민과의 인연을 공개하며 "LA로 향하는 비행기에서 우연히 손흥민과 만나 사진을 찍고 연락까지 주고받게 됐다"고 말한다.강부자는 자신을 "꼰대"라고 인정하며 젊은 세대를 향한 생각도 밝힌다. 그는 "아이들이 보고 배워야 한다. 어른이 왜 젊은 사람들 눈치를 그렇게 보느냐"고 말한다. 이어 60년이 넘는 결혼 생활을 언급하며 요즘 부부의 결혼 생활과 호칭 등에 대한 생각을 전한다.'김주하의 데이앤나잇' 38회는 18일 오후 9시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr