24기 옥순, 목이 여배우처럼 길어…기린만큼 가느다란 목선

'나는 솔로' 24기 옥순이 남다른 신체 비율을 자랑했다.24기 옥순은 최근 자신의 SNS에 헤어숍을 방문한 일상을 공개했다. 그는 "헤메 전문가랑 내가 하는 거랑 너무 극과 극의 차이군"이라는 글을 남기며 전문가의 손길을 받은 스타일링에 만족감을 드러냈다.공개된 사진 속 옥순은 블랙 미니 원피스를 입고 거울 셀카를 촬영하고 있다. 풍성한 웨이브 헤어에 올블랙 스타일링을 더해 한층 성숙하고 여성스러운 분위기를 완성했다.무엇보다 시선을 끄는 건 유독 길고 가느다란 목선이다. 쇄골이 드러나는 의상까지 더해지면서 목 길이가 더욱 강조됐다. 마치 기린을 연상케 할 정도로 긴 목과 작은 얼굴이 어우러져 실제 키보다 더욱 길어 보이는 비율을 완성했다.길게 뻗은 다리 역시 눈길을 사로잡는다. 옥순은 의자에 앉아 있음에도 늘씬한 팔다리와 긴 목선 덕분에 전체적으로 시원시원한 비율을 자랑했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr