유리가 '해피투게더'에서 유재석과 MC 호흡을 맞춘다. / 사진=텐아시아DB

유리가 '해피투게더'에서 유재석과 MC 호흡을 맞춘다. / 사진제공=KBS

유재석은 "형 '영크크', '늙크크' 모르지?"라며 윤종신을 놀린다. 권유리는 "'늙크크'는 늙은 크리에이터 크루다"라고 설명한 뒤 "저는 영크크"라고 선을 긋는다. 이를 듣던 장항준은 "크리에이터? 그럼 좋은 거 아니야?"라고 반응한다. 이후 유재석, 장항준, 윤종신은 서로를 향해 "늙크크다 늙크크!"라고 외치며 웃음을 자아낸다.



'해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'는 매주 금요일 오후 8시 30분에 방송된다.

소녀시대 유리가 KBS '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'의 스페셜 MC로 나선다.오는 14일 방송되는 '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아' 4회에서는 유재석, 장항준, 윤종신과 스페셜 MC 권유리가 본선 C조 참가자들의 인생 팀메이트를 만난다.이날 윤종신과 권유리는 세대 차이로 티격태격한다. 26학번 밴드의 등장에 윤종신이 "제가 88학번이다"라고 하자 유재석은 "형 유리가 89년생이야"라고 말한다. 윤종신은 "그럼 내가 유리 태어나기 전에 대학 간 거야?"라며 놀라고, 권유리는 젠지 밈인 '영크크' 춤을 선보여 눈길을 끈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr