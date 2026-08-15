배우 전종서가 블록버스터 '하이랜더' 리메이크에 합류한 데 이어 액션 사극 '도차비'까지 차기작으로 확정했다./사진제공=앤드마크

배우 전종서가 블록버스터 '하이랜더' 리메이크에 합류한 데 이어 액션 사극 '도차비'까지 차기작으로 확정했다./사진제공=앤드마크

배우 전종서가 블록버스터 '하이랜더' 리메이크에 합류한 데 이어 액션 사극 '도차비'까지 차기작으로 확정했다.넷플릭스 영화 '도차비'는 화전민들이 부락을 이룬 국경지대를 배경으로 펼쳐지는 액션 사극이다. 깊은 산속에서 아하이와 숨어 살던 전직 군관 태산이 정체불명의 탈을 쓰고 화전민들을 사냥하는 이도관에 맞서 싸우며 '도차비'로 불리게 되는 이야기를 그린다. '도차비'는 '도깨비'를 뜻하는 순우리말이다.작품에는 전종서를 비롯해 김도훈, 이준기, 이상이, 배인혁이 출연하는 것으로 알려졌다.전종서는 재빠른 몸놀림과 뛰어난 무예 실력을 갖춘 아하이 역을 맡는다. 아하이는 깊은 산속에서 태산과 함께 숨어 지내던 중 정체불명의 음모에 휘말리고, 그와 함께 적들에 맞서 싸우는 인물이다.전종서는 이번 작품을 통해 액션 연기를 다시 한번 선보인다. 그동안 '발레리나', '콜', '프로젝트 Y' 등 강렬한 장르의 작품을 중심으로 필모그래피를 쌓아온 만큼 사극을 배경으로 어떤 변화를 보여줄지 관심이 쏠린다.차기작 라인업도 이어지고 있다. 전종서는 영화 '프로젝트 Y'에서 한소희와 주연으로 호흡을 맞췄다. 해당 작품은 토론토국제영화제에 초청되며 해외에서도 주목받았다.이어 할리우드 블록버스터 '하이랜더' 리메이크에도 합류했다. 국내 작품을 넘어 해외 프로젝트까지 활동 영역을 넓힌 가운데 '도차비'를 차기작으로 추가하며 다시 한국 작품으로 시선을 돌린다.전종서가 출연하는 '도차비'는 넷플릭스를 통해 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr