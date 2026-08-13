그룹 누에라(NouerA)가 '.exe'로 음악방송 2관왕을 기록했다. / 사진=누아엔터테인먼트 제공, 각종 음악방송 캡처

그룹 누에라(NouerA)가 '.exe'로 음악방송 2관왕을 기록했다. / 사진=누아엔터테인먼트 제공, 각종 음악방송 캡처

그룹 누에라(NouerA)가 '.exe'로 음악방송 2관왕을 기록했다.누에라는 지난달 27일 네 번째 미니 앨범 '.exe'('이엑스이')를 발매했다. 누에라는 MBC M, MBC every1 '쇼챔피언', KBS2 '뮤직뱅크'에서 타이틀곡 '.exe'로 데뷔 후 처음으로 1위 트로피를 품에 안았다. 특히 음악방송 2관왕이라는 뜻깊은 기록을 세웠다.이들은 음악방송 이후 공식 유튜브 채널을 통해 진행한 라이브 방송에서 1위 소감과 팬들을 향한 감사의 마음을 전했다. "'쇼챔피언'에서는 '기쁨보다 앞으로 더 잘할 수 있을까'라는 걱정이 컸지만, '뮤직뱅크'에서는 그 순간을 즐기자고 생각했다"며 "전 세계 노바(NovA, 팬덤명)분들이 열심히 투표해 주신 덕분에 소중한 상을 받을 수 있었다. 진심으로 감사드린다"고 소감을 밝혔다.'.exe'는 발매 후 지난달 29일 유튜브 뮤직 일간 쇼츠 인기곡 차트 4위를 차지했으며, 뮤직비디오는 조회수 1000만 뷰를 돌파했다. 또한 누에라는 '.exe'로 컴백 당일 중국 최대 SNS인 웨이보 연예, 문화 실시간 차트에 진입했다.또한 누에라는 오는 18일 몬트리올 르 내셔널에서 데뷔 첫 월드 투어 'CATCH THE WAVE'('캐치 더 웨이브')를 개최하고 팬들과 만난다. 이어 21일부터 23일까지 사흘 동안 토론토 멜 라스트먼 스퀘어에서 진행하는 '2026 TORONTO KOREAN FESTIVAL'('2026 토론토 코리안 페스티벌') 무대에 올라 현지 관객들과 호흡할 예정이다.한편, 누에라의 네 번째 미니 앨범 '.exe'는 현재 각종 온라인 음원 사이트에서 감상 가능하다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr