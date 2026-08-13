김정은이 근황을 공개했다. / 사진=김정은 SNS

김정은이 근황을 공개했다. / 사진=김정은 SNS

배우 김정은(52)이 밝은 미소와 함께 근황을 공개했다.13일 김정은은 자신의 SNS에 별다른 글 없이 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 김정은은 한 야외 공간에서 초록색 트위드 셋업을 입고 포즈를 취하고 있다. 김정은은 머리를 한쪽으로 땋은 머리로 동안 미모를 보여줬다.다른 사진에서 김정은은 민소매 원피스를 입은 채 소파에 앉아있다. 은은한 미소를 지으며 아래를 내려다보고 있는 그는 우아한 분위기를 풍겼다.1974년생인 김정은은 1996년 MBC 25기 공채 탤런트로 데뷔했다. 드라마 '파리의 연인', '연인', '힘쎈여자 강남순' 등에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 2016년 동갑내기 재미교포 남편과 결혼했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr