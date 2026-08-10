전소미, 가터벨트를 연상시켜…SEXY한 스타일링

가수 전소미가 과감한 스타일링으로 강렬한 분위기를 자아냈다.전소미는 최근 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다. 공개된 사진 속 전소미는 흑백 필터 속 독특한 의상을 입고 포즈를 취하고 있다.이날 전소미는 화이트 크롭트 베스트에 초미니 보텀을 매치했다. 특히 허벅지를 감싸는 스트랩과 보텀에서 길게 이어진 밴드 디테일이 가터벨트를 연상시키며 파격적인 분위기를 더했다. 여기에 롱부츠와 모자까지 더해 펑키하면서도 힙한 스타일링을 완성했다.군살 없이 잘록한 허리와 긴 다리 역시 시선을 끌었다. 배꼽 피어싱까지 자연스럽게 드러내며 기존의 발랄한 이미지에서 벗어나 한층 성숙하고 과감한 매력을 보여줬다.특히 전소미는 문틀에 기대 한쪽 팔을 높이 올리고 모자를 살짝 잡는 등 자신감 넘치는 포즈로 의상의 분위기를 극대화했다. 흑백 사진 특유의 시크한 무드까지 어우러져 한 장의 패션 화보 같은 장면을 완성했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr