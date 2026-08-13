7기 옥순이 여전히 모태솔로 근황을 고백한다. /사진제공=SBS Plus, ENA

7기 옥순이 여전히 모태솔로 근황을 고백한다. /사진제공=SBS Plus, ENA

백금발로 파격 변신한 7기 옥순이 여전히 모태솔로 근황을 고백한다.13일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus, ENA 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘사계 민박’을 찾아온 ‘경력직’ 솔로녀들과 ‘뉴페이스’ 남자 출연자들의 자기소개 현장이 공개된다.이날 ‘자기소개’에 첫 타자로 나선 1984년생 7기 옥순은 “(이전 출연에서) 모태솔로로 소개됐는데, 1984년생이고 평범한 회사원”이라고 밝힌다. 그러자 “(방송 출연) 이후 연애 경험 있는지”라는 질문이 나오고, 7기 옥순은 “소개는 많이 받아봤다. 하지만 연애까지는 안 갔다. 여전히 모태솔로”라고 답한다. 이를 들은 미스터 서는 “뻥!”이라면서 입을 쩍 벌리더니, “설마 진짜야?”라고 믿기 힘들다는 반응을 보인다. 7기 옥순은 “이상형은 ‘킥’이 있는 사람이다. 대화했을 때 예상 가능한 것보다 반전이 있는 사람, 변화를 즐길 줄 아는 사람을 만나고 싶다”고 고백한다. 그의 말을 듣던 미스터 조는 슬쩍 웃으며 “난데?”라고 말한다.26기에서 ‘사랑의 라이벌’이었던 정숙과 영자는 이번에도 묘한 대결 구도를 이어간다. 26기 정숙이 이상형에 대해 “외모를 많이 봤는데, 이젠 덜 보려고 마음먹었다”고 밝히자, 26기 영자도 “예전엔 웃는 게 예쁜, 귀여운 스타일을 좋아했는데 지금은 (외모보다) 대화가 더 중요한 것 같다”며 비슷한 가치관을 보인다.자기소개가 마무리된 후, 솔로녀들은 한 방에서 서로의 속마음을 공유한다. 24기 현숙을 비롯해 7기 옥순, 14기 영자, 국화 등은 미스터 서에게 관심이 있음을 내비친다. 순식간에 ‘인기남’에 등극한 미스터 서는 남자들끼리 모인 방에서 자신의 호감 상대를 솔직하게 밝힌다. 그는 “전 둘로 굳혀졌다. 강하게”라고 말해 궁금증을 자아낸다.한편, 7기 옥순은 2022년 '나는 솔로' 7기 모태솔로 특집에 출연했다. 이후 2년 뒤인 2024년 '나솔사계'에 출연했고, 이번에 또 2년 만에 삼수생으로 '나솔사계'에 출연했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr