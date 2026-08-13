배우 이세영이 이름 없는 독립운동가 남동순으로 변신한다./사진제공=KBS2

배우 이세영이 이름 없는 독립운동가 남동순으로 변신한다./사진제공=KBS2

배우 이세영이 이름 없는 독립운동가 남동순으로 변신한다.오는 15일 방송되는 KBS 1TV 네트워크 기획 '관순 동순'은 유관순 열사의 소꿉친구였으며 함께 독립운동에 참여했다고 증언한 남동순의 이야기를 다룬다. 이세영이 남동순 역을, 천희주가 유관순 역을 맡는다.남동순의 존재가 알려진 것은 1999년이다. 당시 96세였던 그는 카메라 앞에서 자신을 유관순의 고향 친구라고 소개했다. 함께 이화학당에 다니고 3·1 만세운동에 참여했으며 서대문형무소 여옥사에 수감됐다고 증언했다. 유관순이 세상을 떠난 뒤에는 독립운동 지하조직의 연락책으로 활동했다고도 밝혔다.그러나 남동순이라는 이름은 공식 기록에서 찾을 수 없다. 독립유공자 명단은 물론 판결문과 수형 기록에도 남아 있지 않다.'관순 동순'은 이 같은 기록의 공백에서 출발한다. 남동순 개인을 넘어 역사에 이름을 남기지 못한 수많은 독립운동가의 존재를 되짚는다.유관순이 주도한 아우내장터 만세운동에는 약 3000명이 참여한 것으로 알려졌지만 이름이 기록된 사람은 100명도 되지 않는다. 서대문형무소 수형기록카드의 원판 번호를 통해 일제강점기 6만5000명 이상이 수감된 것으로 추정되지만 현재 기록으로 확인할 수 있는 인물은 약 10%에 불과하다.이세영은 그동안 '옷소매 붉은 끝동'의 성덕임, '왕이 된 남자'의 유소운, '열녀박씨 계약결혼뎐'의 박연우 등 여러 사극에서 이름이 기록된 인물을 연기해왔다. 이번에는 공식 기록에서 자취를 찾기 어려운 남동순을 통해 또 다른 결의 시대극 연기를 선보인다.극 중 남동순은 유관순의 곁에 있던 소녀에서 친구의 죽음 이후 직접 독립운동에 뛰어드는 인물로 변화한다. 치마 속에 군자금을 숨기고 강을 건너는 모습부터 일본 헌병에게 "미령입니다, 남미령"이라고 신분을 속이는 장면 등이 그려진다.고문을 당하면서도 동지의 이름을 밝히지 않는 모습도 담긴다. 특히 유관순에게 끝내 부치지 못한 편지를 읽는 독백 내레이션을 통해 남동순의 감정을 전달한다.제작진은 "이세영 배우가 짧은 촬영 일정에도 동순이란 인물을 온전히 이해하고 현장에 왔다"며 "증언으로 되살려낸 인물이기에 더욱 조심스러운 연기를, 과장 없이 단단하게 완성해주었다"고 평가했다.유관순 역은 천희주가 맡는다. 천희주는 독립운동가로 기억되는 유관순의 모습뿐 아니라 당시를 살아간 한 소녀의 면모도 함께 표현한다. 서대문형무소에서 옥중 시위를 벌이며 "대한독립 만세!"를 외치는 장면도 담길 예정이다.제작진은 "천희주 배우가 유관순이라는 이름의 무게를 정면으로 감당했다"며 "특히 옥중 만세시위 장면에서 항거의 에너지를 밀도 높게 연기해 뜨거운 감동을 전달했다"고 전했다.현재 시점의 이야기는 한국에서 6년째 생활 중인 폴란드인 올라가 이끈다. 폴란드 역시 100년 넘게 지도에서 사라졌던 역사를 지닌 국가다. 올라의 할머니는 어린 시절 독일군의 총에 중상을 입었고, 할머니의 삼촌은 폴란드 저항군으로 활동한 가족사가 있다.올라는 천안 유관순 생가와 서울 정동 이화박물관, 아우내 순국자추모각, 서대문형무소 여옥사, 유관순연구소 등을 찾아 남동순과 유관순의 흔적을 추적한다.여정은 국립대전현충원에서 마무리된다. 올라는 끝내 남동순에 관한 공식 기록을 찾지 못한다. 작품은 이를 통해 기록되지 못한 채 역사 속에 남은 수많은 독립운동가를 조명한다.'관순 동순'은 광복절인 15일 오후 1시 방송되며 같은 날 웨이브와 유튜브에서도 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr