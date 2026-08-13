이상이가 '도차비' 출연을 확정했다./사진제공=초록뱀엔터테인먼트

배우 이상이가 감찰사로 변신, 연이은 차기작 추가로 '대세'다운 행보를 이어간다.이상이는 넷플릭스 영화 '도차비'에서 정체불명의 탈을 쓴 자들이 북방에 출몰한다는 이야기를 듣고, 현장을 찾아 실태를 살피는 감찰사 박세룡 역을 맡았다. 박세룡은 이도관(이준기 분)에게 의심을 품으며 극에 긴장감을 불어 넣는 인물이다.'도차비'는 화전민들이 부락을 이룬 국경지대, 그보다 깊은 산 속에서 여진족 여인과 함께 숨어 살던 전직 군관이 정체불명의 탈을 쓰고 화전민들을 사냥하는 이와 맞서 싸우며 도차비로 불리게 되는 액션 사극이다.이상이는 2026년에 넷플릭스 시리즈 '사냥개들 시즌2', '월간남친', 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다', MBC '유부녀 킬러', tvN '보검 매직컬', ENA '체인지 스트릿'을 통해 배우 이상이뿐만 아니라 사람 이상이의 매력을 선보였다.특히 '취사병 전설이 되다'에서 4중대장 황석호 대위 역으로 특별출연의 정의와 역사를 새로 쓴 이상이는 최근 MBC '유부녀 킬러'에서는 남부서 형사과 강력2팀 경위 이동진 역을 맡아 확고한 신념과 날카로운 수사 본능을 지닌 캐릭터로 극의 몰입도를 견인하고 있다.이상이는 오는 11월 첫 방송되는 '보검 매직컬' 시즌2를 통해 박보검과 재회한다. 최근 디즈니+ '상남자'에서 대기업 영업팀 사원 권세중 역으로 출연한다는 소식을 전한 이상이는 2주 만에 넷플릭스 영화 '도차비' 출연 소식까지 알리며 차차차기작까지 확정한 바쁜 행보를 이어가고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr