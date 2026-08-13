신승용이 '피의 게임X'에서 활약하고 있다. / 사진 제공=웨이브(Wavve)

'피의 게임X'가 개인전에 돌입한다. / 사진 제공=웨이브(Wavve)

'피의 게임X'에서 이상민이 개인 사정으로 갑작스럽게 하차한 가운데, 팀전이 끝나고 개인전에 돌입하면서 플레이어들의 관계에도 지각변동이 일어난다.오는 14일 공개되는 웨이브(Wavve) 오리지널 '피의 게임X' 8회에서는 생존한 10인의 플레이어가 새로운 '머니 챌린지'에 나선다. 팀전에서 개인전으로 전환된 가운데, 앞선 경기에서 쌓인 갈등과 이해관계가 이어지면서 신승용을 중심으로 두 연합이 맞선다.앞서 P1 팀 이태균과 P3 팀 서출구가 탈락하면서 이들과 함께했던 플레이어들도 새로운 각오를 다진다. 이들은 "어제처럼 슬픈 일을 만들지 않기 위해 최선을 다해보자"고 뜻을 모은다.최혜선은 서출구의 탈락에 대한 아쉬움을 드러낸다. 그는 "서출구를 보호해주지 못해서 억울한 마음"이라며 "집에 가고 싶지만 신승용이 올라가는 꼴은 못 보겠다"고 말한다. 팀전이 끝난 뒤에도 P3와 P1 팀 멤버들이 신승용을 견제하면서 기존 대립 구도는 개인전에서도 이어진다.이 과정에서 현성주의 선택이 변수로 떠오른다. 현성주는 방송 초반 R 팀으로 옮긴 뒤 곽범, 신승용과 함께해왔다. 그러나 윤비가 '리바이벌 매치'를 거쳐 복귀하자 R 팀 방에 있던 짐을 빼 윤비의 방으로 옮긴다. 신승용과 함께해온 플레이어들과 그를 견제하는 연합 사이에서 현성주가 어느 쪽을 택할지 주목된다.윤비 역시 복귀 직후 생존을 위한 움직임에 나선다. 양쪽 연합을 오가며 상황을 살피고 자신에게 유리한 선택지를 찾는다. 개인전으로 진행되는 새 '머니 챌린지'에서 윤비가 어떤 전략을 펼칠지도 관심이 쏠린다.'피의 게임X'는 매주 금요일 오전 11시 웨이브에서 공개된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr