오승근이 아내 김자옥을 언급한다. / 사진=텐아시아DB

14일 '금타는 금요일'이 방송된다. / 사진제공=TV CHOSUN

'금타는 금요일' 오승근이 폐암 합병증으로 세상을 떠난 아내 故 김자옥을 향한 그리움을 전한다.오는 14일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 34회에는 데뷔 60주년을 앞둔 오승근이 골든 스타로 출연한다. 이날 오승근은 지난 3월 발표한 신곡 '몰래 웁니다'를 방송 최초로 선보인다.노래를 마친 오승근은 "집사람 생각이 났다"며 故 김자옥을 떠올린다. 오승근은 세상을 떠난 아내를 향한 그리움을 전하며 현장을 뭉클하게 한다.정서주는 오승근이 인생곡으로 꼽은 바비킴의 '사랑한다 할 수 있기에'를 선곡한다. 오승근은 힘든 시절 우연히 라디오에서 이 노래를 듣고 눈물을 흘렸던 사연을 전한다. 정서주의 무대가 시작되자 멤버들은 "음원 같다", "이런 게 타고난 것"이라며 감탄하고, 오승근도 다시 눈시울을 붉힌다.양지은은 오승근의 히트곡 '내 나이가 어때서'를 선곡한다. 오승근은 이 곡을 18분 만에 녹음했다는 비하인드와 북한에서도 유행했다는 이야기를 전한다. 무대가 시작되자 천록담은 과거 '미스터트롯3'에서 선보였던 '라떼 체조'를 다시 선보이고, 관객들도 동작을 따라 한다. 오승근은 "양지은 씨가 창을 잘하지 않나. 그 매력이 더해져 좋았다"고 평가한다.'금타는 금요일'은 14일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr