심형탁과 하루가 성수동을 방문했다. / 사진제공=KBS

심형탁과 하루가 성수동을 방문했다. / 사진제공=KBS

배우 심형탁이 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 아들 하루와 아내 사야와의 추억이 담긴 성수동을 찾았다.지난 12일 방송된 KBS 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다' 632회는 '우리의 행복은 지금' 편으로 꾸며졌으며 MC 김종민과 랄랄이 함께했다. 하루는 아빠 심형탁과 성수동 곳곳을 둘러봤다.하루는 와이드 배기팬츠에 레인보우 샌들, 빨간색 모자를 착용한 모습으로 등장했다. 이후 엄마 사야가 좋아하는 소금빵을 맛보고, 생후 4개월 때 부모와 함께 방문했던 디저트 가게를 다시 찾았다. 심형탁이 소금빵을 구매하는 사이 하루를 알아본 인파가 몰려 놀라움을 자아내기도 했다.성수동을 돌아보던 하루는 주변 건물과 조형물에도 관심을 보였다. 대형 버섯 조형물을 발견한 뒤 "큰 거!"라고 말했고, 비둘기 조형물을 보고는 "구구"라고 표현했다. 이전보다 늘어난 옹알이와 표현력도 눈길을 끌었다.소품가게에서는 아빠 심형탁을 닮은 면모도 보였다. 하루는 키링과 캐릭터 머리핀 등을 바라보며 "굿즈야 굿즈"라고 말했다. 이를 들은 김종민과 랄랄도 놀라는 반응을 보였다.하루는 마음에 드는 키링과 장난감을 발견할 때마다 "이거야, 이거", "그거 줘"라고 말하며 원하는 물건을 직접 표현했다. 심형탁은 아들과 함께한 성수동 나들이를 마친 뒤 "우리가 어떤 것을 함께 할 수 있을지, 다음이 너무 기대가 된다"고 말했다.'슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr