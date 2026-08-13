SBS '꼬꼬무'에 영화 '악인전'의 모티브가 된 연쇄 살인범이 등장한다. / 사진 제공｜SBS

SBS '꼬꼬무'에 영화 '악인전'의 모티브가 된 연쇄 살인범이 등장한다. / 사진 제공｜SBS

SBS '꼬꼬무'에 영화 '악인전'의 모티브가 된 연쇄 살인범이 등장한다.'꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(연출 안윤태, 이큰별, 문치영 이하 '꼬꼬무')는 <악인전 - 죽음의 사냥꾼들>편으로, 김동준, 윤보미, 배해선이 리스너로 출격해 형제와 친구로 구성된 4인조 범죄 단체의 무차별 연쇄살인 행각에 대해 이야기한다.특히 이번 '꼬꼬무'의 이야기는 영화 '악인전'의 모티브가 된 사건이은다. 외제차만을 대상으로 고의로 접촉사고를 낸 후 차에서 내린 운전자를 무참히 살해 한 것. 그러나 살해의 표적이 됐던 운전자가 동네 조폭이었던 터라 유일하게 살아남아 연쇄살인범을 잡을 수 있었다.특히 충격을 선사한 것은 4인조로 구성된 연쇄 살인범들의 행태. 형제와 친구로 구성된 이들의 목표는 납치 후 현금 갈취로 보였으나 사실은 무차별 연쇄 살인이었던 것. 심지어 구속된 후에도 자신을 밀고한 동료를 향한 복수심에 미제로 남았던 살인까지 추가로 자백했는데 전국을 대상으로 11개월간 9명의 살인을 포함한 18건의 범죄를 저질렀음이 밝혀졌다. 살인 횟수에 비해 그들이 강탈한 돈은 겨우 1,500만 원뿐으로 한 달에 2번 살해한 경우도 있었다.특히 범인은 그를 검거한 형사에게 "피해자에게 미안한 적도 없고, 미안할 생각도 없어"라고 밝히더니 "나의 스토리 3탄도 기대해 줘"라고 전했다고 밝혀져 그들이 살해한 피해자는 9명보다 많았던 것으로 추측된다.이들의 이야기에 리스너 김동준은 "악마는 존재한다"라며 분노했고, 윤보미는 "지금까지도 끔찍한데 이보다 더 끔찍한 범죄가 숨겨있다니"라며 "제2의 유영철이다"라고 충격을 받는다. 리스너 배해선은 "인간이길 포기한거 같다"라며 경악한다.'꼬꼬무'는 매주 목요일 밤 10시 20분 SBS에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr