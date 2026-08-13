punchnello

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래퍼 펀치넬로(punchnello)가 첫 연기 도전을 마쳤다.펀치넬로는 지난 12일 공개된 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’ 7, 8회에서 비밀 정보원 ‘두더지’로 활약했다.‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’는 혹독한 인수인계를 마치고 쇼핑몰의 새로운 대표가 된 ‘지안’(김혜준 분)이 살아 돌아온 ‘진만’(이동욱 분)과 함께 ‘바빌론’ 글로벌 세력에 맞서 반격을 펼치는 이야기를 담는다.극 중 펀치넬로는 바빌론 내부의 서버 관리자로 위장해 기밀 서버를 탈취하는 일에 가담하는 두더지 역을 맡았다. 바빌론 동아시아지부 책임 쿠사나기(정윤하 분)의 명령에 따라 묵묵히 임무를 수행하던 그는 극 후반 비밀 무기 쇼핑몰 ‘머더헬프’의 숨겨진 조력자로 반전을 선사했다.펀치넬로는 일촉즉발의 상황 속에서도 침착함을 잃지 않고 머더헬프 팀원들과 대담하게 협력하는 ‘두더지’ 캐릭터로 극에 긴장감을 더했다. 그는 자신의 정보가 새어나가는 것을 대비해 팔에 들어 있던 생체 칩을 스스로 제거하는 치밀함을 보였고, 진만과 마주치는 장면에서는 서로 말없이 고개를 끄덕이는 모습으로 든든한 조력자 면모를 발휘했다.펀치넬로는 Mnet ‘쇼미더머니 8’에서 우승을 차지한 힙합 아티스트다. 올해 1월에는 딥샤워(Deepshower)와 함께 컬래버레이션 싱글 ‘PUNCHSHOWER 2 (펀치샤워 2)’를 발매했다. 최근 다양한 아티스트의 곡 피처링에도 참여하고 있다.이번 ‘킬러들의 쇼핑몰 시즌2’를 통해 성공적인 연기 신고식을 마친 펀치넬로가 어떤 행보를 보여줄지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr