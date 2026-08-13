선우용여, 40년 전 남편이 사준 산호 목걸이…'900만원' 깜짝 (‘순풍’)

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’

배우 선우용여가 40년 전 남편에게 받은 산호 목걸이의 가격을 듣고 깜짝 놀랐다.13일 ‘순풍 선우용여’ 채널에는 ‘60년째 남대문시장 다니는 82세 선우용여 찐 단골집 최초공개 (맛집부터 쇼핑까지)’ 영상이 공개됐다.이날 선우용여는 남대문시장을 둘러보던 중 반지를 수리하기 위해 금은방을 찾았다.앞서 수리를 맡긴 반지에서 보석이 빠졌다는 그는 “그때 했을 때 빠진 거니까 잘해줘야 된다”며 사장에게 다시 한번 당부했다.매장 안을 둘러보던 선우용여는 자신이 착용한 것과 비슷한 산호 제품의 가격을 확인했다. 250만 원이라는 말에 그는 “그럼 내 거 비싼 거구나”라고 반응했다.이어 목에 걸고 있던 산호 목걸이를 가리키며 “우리 남편이 이거 하고 귀걸이 세트로 사줬다”고 말했다.사장이 선우용여의 목걸이의 가격을 800만~900만 원대로 설명하자 선우용여는 “그때 40년 전에는 그렇게 안 샀지”라며 놀랐다.이에 사장은 “산호 값이 엄청 올랐다”고 했고, 선우용여는 “그렇구나”라며 흐뭇한 미소를 지었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr