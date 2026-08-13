JTBC '이혼숙려캠프' 95회에서는 23기 '라면 부부'의 남은 가사조사와 상담, 세번째 부부의 사연이 공개된다. / 사진=텐아시아 DB

JTBC '이혼숙려캠프' 95회에서는 23기 '라면 부부'의 남은 가사조사와 상담, 세번째 부부의 사연이 전격 공개된다. / 사진=JTBC '이혼숙려캠프'

JTBC '이혼숙려캠프' 95회에서는 23기 '라면 부부'의 남은 가사조사와 상담, 세번째 부부의 사연이 공개된다.먼저 '라면 부부'의 남편 측 영상이 공개되며 스튜디오는 또 한 번 충격에 빠진다. 아내 측 영상에서 아내는 "임신 당시 남편이 결박하고 폭행했다", "일방적으로 따귀를 맞았다"며 끔찍했던 피해 상황을 주장했지만, 팽팽한 진실 공방 속 폭력의 실체가 하나씩 드러나자 스튜디오는 예상치 못한 반전을 마주친다.남편 측 영상을 미리 시청했던 이동건은 "저로서는 너무 충격이었다"며 너무 놀란 나머지 영상을 잠시 멈추기까지 했던 비하인드를 밝힌다.여기에 발 디딜 틈 없이 어지러운 집안 환경과 정상적인 양육이 힘겨워 보이는 아이들의 방임 실태까지 공개된다. 아이들의 일상을 지켜보던 서장훈은 결국 "웬만한 상식선에서는 살아야 하는 거 아니냐"며 분노한다. 가사조사가 끝난 후에도 남편과의 갈등이 끊이지 않자, 아내는 급기야 제작진에게 캠프 퇴소를 요청한다.이호선 전문가와의 부부 상담에서는 분위기가 반전된다. 본격적인 상담이 시작되기도 전에 아내가 참았던 눈물을 터뜨린 것. 과연 아내가 가슴속 깊이 묻어두었던 유년 시절의 상처는 무엇일지 밝혀진다.세번째 부부의 가사조사도 시작된다. 아이의 요구는 뭐든 다 들어주는 '예스맨' 아내와 그 옆에서 시도 때도 없이 삐치며 "이 집에 내가 필요 없는 것 같다"고 투정을 부리는 남편의 등장에 패널들은 혼란에 빠진다. 육아에 무관심하고 아내의 희생을 당연시하는 남편은 심지어 "둘째 출산을 후회한다"는 충격 발언까지 한다.13일 밤 10시 JTBC '이혼숙려캠프'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr