배우 황정음이 두 아들과의 일상을 공개했다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

배우 황정음이 전남편에 대해 언급했다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

배우 황정음이 전남편과 자연스럽게 소통하는 모습을 공개했다.지난 12일 황정음의 유튜브 채널에는 '초간단 갈비찜&토닉워터 깍두기로 집밥 차린 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 황정음이 두 아들을 위해 직접 요리를 준비하는 모습이 담겼다.황정음은 요리를 하던 중 과거 신혼생활을 떠올렸다. 그는 "신혼 때 요리학원에 간 적이 있다. 그런데 두 번 정도 가고 안 갔다"며 "(전남편이) '네가 나한테 해준 게 뭐냐'고 하더라. 그래서 '해준 게 없어? 알았어. 안 갈게'라고 한 뒤 학원에 안 갔다"고 털어놨다.두 아들이 집으로 돌아오자 황정음은 본격적으로 식사 준비에 나섰다. 이때 첫째 아들이 컴퓨터를 사용하기 위해 도움을 요청했다. 아들이 "엄마 마이크로소프트 계정 있어?"라고 묻자 황정음은 "없다"고 답했다. 이어 계정을 만들어 달라는 부탁에는 "엄마는 그런 거 못 만든다. 아빠한테 전화해서 해달라고 해"라며 자연스럽게 전남편에게 도움을 요청했다.이를 본 제작진이 "아들이 아빠랑 전화도 잘 하더라"고 묻자 황정음은 "컴퓨터 관련 이야기가 나오면 아빠한테 물어보라고 한다"고 설명했다. 이어 "집에 있는 컴퓨터도 아빠가 사준 거다. 아들이 계속 갖고 싶어 했는데 안 사주다가 이번에는 사주더라"고 덧붙였다.황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 얻었지만 결혼 4년 만에 이혼했다. 두 사람은 한 차례 재결합했으나 지난해 이혼 절차를 마쳤다. 현재 황정음은 두 아들을 홀로 양육하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr