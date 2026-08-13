배우 황정민이 사생활 의혹에 휘말렸다. / 사진=텐아시아DB

배우 황정민의 사생활과 관련한 주장을 이어온 A씨의 SNS 계정이 돌연 사라졌다. 스토킹 혐의 재판에서 검찰이 벌금 1000만원을 구형한 지 이틀 만이다.13일 A씨가 그동안 폭로 창구로 사용해온 인스타그램 계정은 접속되지 않고 있다. 계정에 접속하면 "클릭하신 링크가 잘못되었거나 페이지가 삭제됐다"는 안내 문구가 나온다.현재 계정이 사라진 경위는 확인되지 않았다. A씨가 직접 계정을 삭제 또는 비활성화했는지, 인스타그램 측의 조치가 있었는지도 알려지지 않았다.한편 A씨는 해당 계정을 통해 황정민과 과거 사적인 관계였다고 주장하며 통화 내역과 메시지 등을 공개해왔다. 그러나 황정민 측은 A씨를 스토커라고 주장했다. 양측은 관련 사안을 두고 법적 분쟁을 이어가고 있다.A씨는 현재 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 정식재판을 받고 있다. 지난 11일 열린 결심공판에서 검찰은 A씨에게 벌금 1000만원과 이수명령을 내려달라고 재판부에 요청했다. 반면 A씨 측은 황정민과의 관계가 일방적이지 않았다며 혐의를 부인하고 무죄를 주장했다. 이번 재판은 A씨가 벌금 300만원의 약식명령에 불복해 정식재판을 청구하면서 열리게 됐다. 재판부는 오는 9월 8일 1심 판결을 선고한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr