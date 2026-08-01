홈 연예가화제 유니스, 아침부터 비주얼 파티 입력 2026.08.01 07:29 수정 2026.08.01 07:29 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 유니스가 해외 일정 참석 차 1일 오전 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '첫방' 공효진, 복직 하더니 위력 제대로 드러냈다…시청률 '7.4%' 기록 ('유부녀') 연정훈, 알고보니 美 유학생 출신 금수저였다…"♥한가인과 결혼, 활동 방해한다고 생각 NO" ('전현무계획')[종합] '장관급 임명' 박진영, 환갑까지 '딴따라' 발전 선언했다→영케이, 솔직 토크 공개 ('고막남친')[종합] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT