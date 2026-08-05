닝닝, 숨겨왔던 볼륨감 폭발…하얼빈 고양이의 매력

그룹 에스파 닝닝이 강렬한 컬러의 미니드레스를 완벽하게 소화하며 독보적인 존재감을 드러냈다.닝닝은 최근 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 닝닝은 밤바다를 배경으로 자주색 새틴 미니드레스를 입고 포즈를 취하고 있다.가느다란 스파게티 스트랩 디자인과 몸에 밀착되는 실루엣은 닝닝의 늘씬한 비율을 한층 돋보이게 했다. 특히 슬림한 허리 라인과 자연스러운 볼륨감이 어우러져 우아하면서도 고혹적인 분위기를 자아냈다. 깊이감 있는 자주색 컬러는 자칫 소화하기 어려운 색감이지만, 닝닝 특유의 화려한 이목구비와 맑은 피부톤이 더해져 한층 세련된 스타일링을 완성했다.여기에 올백 스타일로 넘긴 헤어와 볼드한 초커 목걸이, 롱부츠를 매치해 강렬한 무드를 배가했다. 화려한 메이크업과 자신감 있는 포즈까지 더해져 마치 화보를 연상케 하는 완성도를 보여줬다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr