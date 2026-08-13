배우 공효진은 '유부녀 킬러'에서 유보나 역을 맡았다. / 사진 제공=MBC '유부녀 킬러'

'유부녀 킬러'가 매회 자체 최고 시청률을 경신하고 있다. / 사진 제공=MBC '유부녀 킬러'

'유부녀 킬러' 공효진이 카지노에 잠입한 가운데 남편 정준원과 마주칠 위기에 처한다.오는 14일과 15일 방송되는 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러' 5, 6회에서는 유보나(공효진 분)가 카지노에 숨어든 금수저 성폭행범 탁종구(김민준 분)를 처단하기 위해 움직인다.앞서 유보나는 장기 매매 조직을 제압한 뒤 자수를 이끌어냈다. 이어 도주하던 아동 성범죄자 표규철(허형규 분)을 저격해 클라이언트 미팅을 마쳤다. 방송 말미에는 러시아 친구가 보낸 인형에서 도청 장치를 발견하면서 또 다른 사건을 예고했다.13일 공개된 사진에는 카지노를 찾은 유보나와 권태성(정준원 분)의 모습이 담겼다. 새로운 클라이언트 미팅에 나선 유보나는 모자로 얼굴을 가린 채 카지노 내부를 돌아다니는 모습이다. 같은 시각 권태성은 보안요원들에게 둘러싸여 실랑이를 벌인다.특히 서로 다른 목적으로 같은 공간을 찾은 유보나와 권태성의 엇갈린 행보가 긴장감을 자아낸다. 유보나는 타깃을 제거해야 하는 킬러이고, 권태성은 진실을 좇는 기자인 만큼 두 사람의 행보는 극과 극으로 갈린다. 무엇보다 아내의 정체를 전혀 알지 못하는 권태성이 이번 일을 계기로 유보나의 숨겨진 비밀에 한발 다가서게 될지 이목이 집중된다.또 다른 스틸에서 유보나는 나무에 저격총을 고정한 채 목표물을 겨눈다. 이번 타깃은 금수저 성폭행범 탁종구다. 탁종구는 카지노에 숨어 수사망을 피하려 한다. 특히 천성길(김종구 분)을 향해 거침없이 술을 들이붓는 모습은 그의 안하무인한 면모를 보여준다. 유보나가 탁종구를 처단하고 클라이언트 미팅을 마칠 수 있을지 주목된다.한편 '유부녀 킬러'의 주연배우 정준원은 최근 예능 출연 후 태도 논란에 휩싸이며 한차례 곤욕을 치른 바 있다. 그럼에도 '유부녀 킬러'는 매회 자체 최고 시청률을 경신하며 상승세를 이어가고 있다. 가장 최근 방송에서는 최고 시청률 9.4%를 기록했다.'유부녀 킬러'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr