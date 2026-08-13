생후 9개월 된 강단둥이 남매가 첫 해외여행을 앞두고 예행연습에 나섰다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

생후 9개월 된 강단둥이 남매가 첫 해외여행을 앞두고 예행연습에 나섰다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

생후 9개월 된 강단둥이 남매가 첫 해외여행을 앞두고 예행연습에 나섰다.지난 12일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 632회는 '우리의 행복은 지금' 편으로 꾸며져 김종민과 랄랄이 함께했다.손민수는 생후 9개월 된 강단둥이 남매와 첫 해외여행을 떠나기 전 실전 예행연습에 나섰다. 여권 사진을 찍는 것부터 기내 탑승 상황을 경험하는 과정까지 차례로 준비했다.생애 첫 여권 사진 촬영에서는 남매의 상반된 반응이 이어졌다. 여권 사진 규정에 맞춰 무표정을 지어야 했지만 강이는 카메라를 바라볼 때마다 미소를 지었다. 반면 단이는 카메라보다 시선을 끌기 위해 준비한 비눗방울에 관심을 보였다.본격적인 기내 체험이 시작되자 손민수는 두 아이를 동시에 돌보느라 분주해졌다. 칭얼거리는 강이를 달래면서 안전벨트를 입으로 가져가는 단이까지 챙겨야 했다.두 아이를 번갈아 돌보던 손민수는 결국 "혹시 비행기 안 떴으면 내려도 되냐"고 너스레를 떨었다. 첫 해외여행을 앞둔 강단둥이 남매와 손민수의 기내 예행연습은 실제 여행에서 펼쳐질 세 사람의 모습을 궁금하게 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr