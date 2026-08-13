이미지 크게보기 사진 = MBC ‘가족관계증명서’

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‘가족관계증명서’ 한고은이 결국 집을 떠나 오피스텔 생활을 시작했다. 회사까지 폐업 위기에 놓인 가운데, 딸 박세영은 “엄마 정말 대책없다”며 분노를 쏟아냈다.13일 방송된 MBC 일일드라마 ‘가족관계증명서’에서는 나세리(한고은 분)가 투자 사기 이후 감당하기 힘든 현실과 마주하는 모습이 그려졌다.이날 나지니(박세영 분)는 나세리가 집을 담보로 대출까지 받아 투자했다는 사실을 알고 충격에 빠졌다. 그는 “같이 사는 사람 동의가 있어야 한다고 하는데 은행은 그런 것도 확인 안 하냐”며 따져 물었다.이에 나세리는 “내가 너 대신 했다”고 답했다. 하지만 나지니의 화는 쉽게 가라앉지 않았다.나지니는 결국 “엄마 혼자 오피스텔 가. 나는 화실로 갈게”라며 함께 살던 집을 떠나겠다고 했다. 나세리가 “거긴 상가 건물인데 어떻게 지내려고”라고 걱정하자, 나지니는 오히려 “나 혼자 살게 해줘. 그게 엄마가 할 소리다. 엄마 정말 대책없다”고 쏘아붙였다.특히 나지니는 가족 모두의 기억이 남아 있는 집을 떠나야 하는 상황을 받아들이지 못했다. 그는 “이 집이 어떤 집인데 아빠랑 엄마랑 우리 다 추억이 있는 집이야. 근데 여길 떠나게 만들어?”라고 목소리를 높였다.한편, 임사빈은 노영주의 과거에 대해서도 듣게 됐다. 노영주가 일찍 결혼했지만 남편의 외도로 상처를 받았다는 것.남편이 바이올린을 하는 여성과 바람을 피우며 두 집 살림까지 했고, 이후 노영주는 오랫동안 홀로 살아왔다는 이야기가 전해졌다. 집을 떠난 나세리는 오피스텔에서 새로운 생활을 시작했다. 나세리는 무너진 현실 속에서도 당장 할 수 있는 일부터 다시 해나갔다.그러는 사이 나지니의 마음에도 변화가 찾아왔다. 엄마를 향해 “대책 없다”고 했던 그는 지친나세리를 위해 따뜻한 물을 준비하는 등 조용히 곁을 챙겼다.딸의 모습을 바라보던 나세리는 결국 복잡한 감정을 감추지 못했다. 그는 스스로에게 “나세리 정신 차려. 눈물도 아깝다”고 되뇌며 북받치는 마음을 다잡았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr