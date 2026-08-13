이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '자유부인 한가인'

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배우 한가인이 상위 1% 영재 딸의 돌직구에 뜨끔했다.13일 한가인의 유튜브 채널에는 파충류 유튜버 정브르를 만난 한가인과 자녀들의 모습이 공개됐다.이날 한가인은 정브르와 먼 친척 관계라는 뜻밖의 인연도 공개해 눈길을 끌었다.이날 딸 제이는 다양한 파충류를 보며 정브르의 설명에 귀를 기울였다.특히 알을 지키는 어미의 행동에 대한 설명이 이어지자 제이는 "엄마처럼 과보호 성향이네요"라고 말했다.예상치 못한 딸의 한마디에 한가인은 순간 당황한 듯한 반응을 보였다.제이는 영상 내내 파충류의 특징을 묻고 자신이 알고 있는 지식을 자연스럽게 꺼내놓으며 눈길을 끌었다. 정브르 역시 한가인의 자녀들이 가진 생물 지식에 감탄했다.영상을 본 네티즌들도 제이를 향한 칭찬을 쏟아냈다. "말을 정말 잘한다", "질문하는 것만 봐도 똑똑한 게 느껴진다", "아는 게 정말 많다", "아이들이 나오니 영상에 활력이 있다" 등의 반응이 이어졌다.또 한가인의 모습을 두고는 "가인 언니도 엄마였다", "아이들 챙기느라 조금 힘들어 보이기도 한다"며 친근한 반응을 보였다.한편 한가인과 연정훈은 1남 1녀를 두고 있다. 딸 제이는 영재 검사에서 상위 1% 판정을 받은 것으로 알려졌으며, 아들 제우 역시 영재 판정을 받아 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr