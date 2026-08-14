이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '안선영의 이중생활'

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방송인 안선영이 치매를 앓고 있는 어머니의 병원 진료에 동행하며 복잡한 심경을 털어놨다.13일 '안선영의 이중생활'에는 "78살에 아이가 되어버린 엄마와의 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 안선영은 "인지 장애가 계속 진행되고 있다"며 최근 어머니가 오랫동안 생활한 곳에서도 자신의 방을 찾지 못했다고 밝혔다.치과 치료를 받은 사실마저 금세 잊었다는 안선영은 "되게 큰 이슈가 있는데도 5분 만에 까먹는다"고 안타까워했다.이어 "약 함량도 이미 맥스로 쓰고 있어서 더 이상 올릴 수 없을 정도라고 했다"며 치료 상황을 전했다.병원에서 다른 환자 보호자를 보며 눈물을 보인 그는 "직업이 얼굴이 팔린 사람인데도 제가 저렇게 울고 다녔다", "병원에는 아픈 사람이 많아서 슬프다"고 털어놨다.마지막으로 안선영은 진료 결과에 대해 "치매 약 용량은 늘었지만 뇌졸중 재발 위험은 없어졌다"고 얘기했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr