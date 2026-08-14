사진 = '벙벙튜브' 유튜브 채널 캡처

사진 = '벙벙튜브' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 24기 출연자 영식이 동기 영수와 손을 잡고 부산에서 열린 로테이션 소개팅에 참가하며 색다른 도전에 나섰다.'나는솔로' 24기 영식이 운영하는 유튜브 채널 '벙벙튜브'에서는 '24기영식이 솔로탈출?! 어안이벙벙! 로테이션 소개팅 또 한번 나는 solo !!'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영식은 소개팅에 앞서 여름 느낌에 어울리는 깔끔한 카라티와 팬츠를 조합하는 등 남다른 스타일링을 정성껏 선보이며 출격 준비를 마쳤다. 부산으로 이동해 합류한 영수와 함께 '수식 듀오'를 결성한 두 사람은 최소 30명 이상의 남녀 참가자가 모인 대규모 단체 미팅 현장에 입장했다.진행된 로테이션 소개팅은 본명 대신 별도의 닉네임을 사용하는 규칙에 따라 영식은 '북부대공', 영수는 '두쿠'라는 강렬한 닉네임으로 활동을 시작했다.두 사람은 테이블을 순환 이동하며 여성 참가자들과 연인과 함께 가고 싶은 여행지 등 가치관 질문을 주고받거나 테이블 코인을 교환하며 유쾌한 대화와 술자리를 즐겼다.이 과정에서 여성 참가자들의 관심을 한 몸에 받는 성악가 영수를 향해 영식이 "역시 전문직은 다르다"라며 부러움 섞인 인정을 건네 웃음을 자아내기도 했다.행사를 성공적으로 마친 영식은 영상 말미에서 진지한 연인 찾기보다는 순수하게 유쾌한 콘텐츠 제작과 즐거운 경험을 위해 동참했음을 솔직하게 고백했다. 차분하고 여유로운 태도로 현장 분위기를 이끈 영식과 영수의 '수식 듀오' 호흡이 빛을 발한 가운데, 영식은 다음 콘텐츠로 '호술바' 편을 예고하며 시청자들의 기대감을 더욱 높였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr