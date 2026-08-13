사진 = '송지효 JIHYO SSONG' 유튜브 채널 캡처

사진 = '송지효 JIHYO SSONG' 유튜브 채널 캡처

배우 송지효가 페이크 다큐 콘텐츠에서 자연인 천수현이라는 캐릭터로 분해 강렬한 요리와 엉뚱한 상황극을 펼치며 유쾌한 일상을 전했다.배우 송지효가 운영하는 유튜브 채널 '송지효 JIHYO SSONG'에서는 '지옥의 매운맛으로 제작진 퇴치 시도하는 자연인'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 송지효는 점심부터 저녁까지 제작진과 시간을 함께 보내며 마트에서 사 온 재료와 밭에서 직접 수확한 청양고추를 아낌없이 넣은 요리들을 선보였다.과거에 오마카세를 해봤다는 농담과 함께 화려한 칼질을 자랑한 송지효는 고추전, 가지 요리, 단호박 찜 등을 차려내 지옥의 매운맛으로 현장을 당황하게 만들었다. 산속의 삶을 만족해하면서도 배달 음식을 자주 시켜 먹는 속세의 습관을 솔직하게 털어놓으며 인간적인 매력을 내비쳤다.저녁 식사 재료인 농게를 잡기 위해 서해 갯벌로 이동한 송지효는 게 잡기에 실패하자 자신이 실제 자연인이 아니라 오늘 처음 게를 잡아본다며 능청스럽게 고백해 웃음을 안겼다.잡았던 게를 다시 자연으로 돌려보낸 송지효는 저녁 메뉴로 청양고추를 한가득 넣은 라면을 준비했다. 라면 스프의 후레이크를 보며 다들 스트레스를 많이 받으며 산다고 언급한 송지효는 삶 자체가 스트레스라며 더 힘든 내일을 맞이하기 위해 오늘을 즐겁게 살자는 소신을 밝히기도 했다.한편 송지효는 최근 공개된 영상에서 유별난 집게핀 사랑으로 화제를 모았으며, 오랜 기간 함께한 헤어 및 메이크업, 스타일리스트 스태프들이 제발 집게핀을 불태우고 일하러 갈 때는 예쁘게 꾸미고 가자는 장난 섞인 불만을 표시해 시청자들에게 웃음을 선사한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr