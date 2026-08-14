사진 = '칼있으마' 유튜브 채널 캡처

사진 = '칼있으마' 유튜브 채널 캡처

셰프 정지선이 운영하는 유튜브 채널 정지선의 칼있으마에서 제자 호현, 가영과 함께 서울 영등포구 대림중앙시장을 방문해 이색 식재료와 현지 길거리 음식을 직접 탐방하고 맛보는 미식 투어를 펼쳤다.정지선 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '정지선의 칼있으마'에서는 '한국 맞나요? 파도파도 끝이 없는 대림동의 식문화 대림시장 (오리 머리, 돼지 코, 개구리 튀김 등등…)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정지선은 두 제자에게 현지 식문화를 직접 체득하도록 돕기 위해 중국 요리를 배우고 경험하기 최적의 장소인 대림중앙시장을 찾았다.입구에서 크림처럼 부드러운 식감의 두리안 무료 시식으로 탐방을 시작한 정지선 일행은 노란색 밀가루로 만든 찐병과 만두류, 계란 간장 조림인 차예단, 다채로운 두부 요리 등 중국 본토 스타일의 길거리 음식을 둘러보며 흥미진진한 식재료 공부를 이어갔다.특히 시장 내에서 통으로 튀겨내 뼈째 먹는 이색 별미인 튀긴 개구리를 직접 구매해 맛보며 현장의 활기찬 분위기와 변화된 대림동 식문화를 전했다.이어 시장 인근에 위치한 중식당 림궁지를 찾은 정지선과 제자들은 현지의 독특한 식자재를 활용한 본격적인 시식에 나섰다.귀한 별미로 꼽히는 오리 머리, 귀, 혀, 심장으로 구성된 오리 4종 세트를 시작으로 피가 얇고 육즙이 풍부한 돼지고기 요리와 알싸한 풍미가 일품인 마라라면, 새콤하고 매콤한 여름철 면 요리 양피 등 다채로운 북방 스타일 요리를 함께 즐겼다.한국식 마라탕과 차별화되는 본토 본연의 맛을 음미한 정지선은 요리사로서의 식재료 견해와 조리 팁을 아낌없이 전수했다.제자들에게 직접 현장을 체험하게 해 요리의 지평을 넓혀준 정지선은 대림중앙시장이 중국 요리를 깊이 있게 배우고 경험할 수 있는 최고의 공간임을 재차 강조하며 뜻깊은 현장 교육 탐방을 성황리에 마무리했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr