홍가가 호기로운컴퍼니와 전속계약을 체결했다./사진제공=호기로운컴퍼니

래퍼 홍가가 호기로운컴퍼니와 전속계약을 체결했다.12일 호기로운컴퍼니는 “최근 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’를 통해 진정성 있는 모습을 보여준 래퍼 홍가와 전속계약을 체결했다”고 밝혔다.홍가는 지난 4월 배우 구성환의 국토대장정 파트너로 ‘나 혼자 산다’에 출연해 큰 관심을 받았다. 방송 당시 거친 비주얼과 대비되는 인간적인 매력, 그리고 구성환과의 남다른 찐친 케미스트리를 선보이며 눈도장을 찍었다.소속사 관계자는 “홍가는 음악뿐만 아니라 다양한 분야에서 잠재력이 무궁무진한 아티스트”라며 “그가 가진 음악적 개성과 대중적인 매력이 더욱 빛날 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.이어 “‘나 혼자 산다’를 통해 보여준 그의 진솔하고 성실한 모습이 대중에게 좋은 인상을 남긴 만큼, 앞으로 음악 활동은 물론 다양한 방송 활동을 통해 팬들과 소통할 예정이니 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.홍가와 전속계약을 체결한 호기로운컴퍼니는 배우 기현우, 김명준, 오수정, 왕지원, 이규한, 이서율, 조은서, 최민호, 하수호가 소속되어 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr