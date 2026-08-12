박하선이 자신의 조부를 언급했다. / 사진제공=SBS Plus '시간추적자 설록'

박하선이 자신의 조부를 언급했다. / 사진제공=SBS Plus '시간추적자 설록'

배우 박하선이 전쟁에 참전한 여성들의 이야기를 들으며 자신의 가족사를 떠올렸다.지난 11일 방송된 SBS Plus ‘시간추적자 설록’ 5회는 ‘여전사, 금기를 깨다’를 주제로 전쟁에 참여했던 여성들과 잘 알려지지 않은 영웅들을 다뤘다. 배우 박하선과 동유럽 역사 전문가 김철민, 전쟁사학자 남보람이 게스트로 출연했다. 방송에서는 제2차 세계대전 당시 스파이로 활동한 에이미 엘리자베스 소프와 제1차 세계대전에 참전했던 세르비아인 밀룬카 사비치의 이야기가 소개됐다.군인 집안에서 태어난 박하선은 밀룬카 사비치의 사연에 관심을 보였다. 밀룬카 사비치는 성별을 숨기고 남장을 한 채 군에 입대했으며, 전장에서 폭탄병으로 활동했다. 이후 여성이라는 사실이 알려진 뒤에도 조국을 위해 계속 싸우겠다는 뜻을 밝히고 전장에 나섰다.박하선은 밀룬카 사비치의 이야기를 들은 뒤 “참군인이다”라며 엄지를 치켜세웠다. 장항준은 “저보다 훨씬 남성성이 있다”고 말했고, 봉태규 역시 “싸우면 제가 질 것 같다”고 덧붙였다.방송에서는 전쟁에 참여했던 동물들의 사연도 다뤘다. 썬킴은 폴란드군에서 활동한 불곰 보이텍을 소개했다. 군부대에서 자란 보이텍은 폴란드군에 정식으로 편입돼 전장에서 포탄 상자를 옮기는 일을 도왔다.제1차 세계대전 당시 미군 194명을 구한 것으로 알려진 전서구 셰르 아미의 이야기도 전해졌다. 셰르 아미는 총상을 입은 상황에서도 전서를 전달했다. 고양이 사이먼은 101일 동안 고립된 군함에서 쥐를 잡아 식량을 지켰으며, 이후 영국 해군 훈장을 받았다.박하선은 뒤늦게 공로를 인정받은 밀룬카 사비치의 이야기를 들으며 자신의 할아버지를 언급했다. 그는 “저희 할아버지도 가족묘에 모셨었는데, 6·25전쟁에 참전한 공적(훈장)을 인정받아 현충원에 이장했다”고 말했다. 이어 동물 병사들의 사연에 대해서는 “여기서밖에 들을 수 없는 이야기다. 아직도 믿기지 않는다”며 “‘시간추적자 설록’은 정말 새로운 역사 프로그램이다”라고 밝혔다.‘시간추적자 설록’은 역사 속 기록을 바탕으로 잘 알려지지 않은 인물과 사건을 살펴보는 프로그램이다. 매주 화요일 밤 10시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr