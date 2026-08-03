이효리도 입 다물었다…정치적 성향 갈등에 "오늘 빠지면 안 되냐" ('연애전쟁')

정치적 성향으로 갈등을 겪는 커플이 등장한다./사진제공=JTBC

JTBC ‘연애전쟁’의 이효리, 서장훈, 김희철, 소유가 오프닝부터 초긴장한다.오는 4일 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 7화에는 가수 소유가 특별외교관으로 함께하는 가운데, 정치 성향과 종교관 차이로 갈등을 겪는 보수 남친과 진보 여친이 등장한다. 가족도 함부로 이야기하면 안 된다는 초민감 주제의 등장에 스튜디오에는 묘한 긴장감이 감돈다.대구가 고향이고 해병대 출신인 보수 남친과 정치적 사안에 관심이 많은 진보 여친의 논쟁은 ‘비상계엄’으로 시작해 ‘커피 전문점 논란’을 거쳐 ‘종교 전쟁’까지 이어진다. 정치, 종교, 사회 이슈에 대한 생각을 서로 필터 없이 쏟아내는 커플의 언쟁이 이어지자 이효리, 서장훈, 김희철, 소유는 “저희 오늘은 빠지면 안 될까요?”라며 영업 중단을 선언한다.오프닝부터 이효리, 서장훈, 김희철, 소유를 초긴장 상태에 빠뜨리며 스튜디오를 뜨겁게 달군 보수 남친과 진보 여친의 갈등은 이날 오후 8시 50분 방송되는 '연애전쟁'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr