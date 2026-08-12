전범선이 이인직의 후손이라고 고백했다. / 사진='뮤지엄피' 영상 캡처

전범선이 이인직의 후손이라고 고백했다. / 사진='뮤지엄피' 영상 캡처

전범선이 이인직의 후손이라고 고백했다. / 사진='뮤지엄피' 영상 캡처

배우 하영의 증조부 친일 논란에 밴드 양반들의 전범선이 재소환되고 있다. 전범선은 유튜브에서 자신의 할아버지가 친일파였다고 고백한 바 있다.전범선은 지난 4월 유튜브 채널 '뮤지엄피'에 출연해 자신의 가정사에 대해 이야기했다.전범선은 "트라우마까진 아닌데, 저희 할아버지가 엄청난 친일파였다"고 고백했다. 이어 "이완용은 영어는 유창하게 했지만 일본어는 못 했다. 그런데 이완용이 나라를 팔아먹을 때 옆에서 통역을 했던 사람이 우리 할아버지"라고 털어놨다.그는 "국어교과서에서 배울 때는 최초의 신소설 '혈의 누'를 쓴 이인직이라고 배운다. 최초의 신소설을 쓰신 분이 저의 5대조 할아버지다. 외할머니의 할아버지"라고 설명했다.독립운동가에 관심을 가졌던 전범선은 "어느 날 어머님이 '독립운동가 기념하는 거 알겠는데 너의 집안이 어떤 집안인 줄은 아냐'고 하더라"며 어머니에게 들은 이야기를 전했다. 이인직의 후손이라는 것. 전범선은 "난 그때까지 몰랐다. 우리 할머니 때부터는 이인직의 후손이라고 하면 이인직이 친일파인 걸 아니까 부끄러웠던 거다. 숨겼던 거다. 쉬쉬했던 거다. 그런데 내가 하도 독립운동가 그러고 다니니, '네 주제를 알아라' 그런 거다"고 전했다.전범선은 "엄청 충격이었다. 내가 말로만 듣던 친일파의 후손이라고?"라며 당시 심정을 전했다. 이어 "일반적으로 친일파의 후손이라고 하면 덕을 보지 않나. 우리는 무슨 덕을 봤냐. 집안이 그렇게 대단하지가 않냐 했더니 이인직이라는 양반이 일본으로 새장가를 갔단다. 일본인 여자와 (다시 결혼한 거다). 우리 할머니는 버려진 분인 거다"고 말했다.전범선은 "친일반민족행위자 명단에 들어가 있다. 너무 명명백백하게 친일 행위를 하신 분이다"라고 말했다. 이어 "그때부터 내가 어떻게 이해해야 되나 싶더라. 그래서 이인직 할아버지가 쓴 소설들을 다 읽어봤다"고 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr