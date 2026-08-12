'너 말고 다른 연애' 메인 포스터가 공개됐다. / 사진제공=KBS, 유니켐

KBS 2TV '너 말고 다른 연애' 측이 12일 서강준과 안은진의 메인 포스터를 공개했다.다음 달 12일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 연애 10년 차 연인이 서로에게 낯선 감정을 느끼면서 벌어지는 이야기를 그린다. 앞서 공개된 1차 티저가 남궁호(서강준 분)와 이미도(안은진 분)의 지난 10년을 담았다면, 메인 포스터에는 두 사람 사이에 생긴 감정의 변화를 담았다.포스터에는 등을 맞댄 채 눈을 바라보는 남궁호와 이미도의 모습이 담겼다. 서로에게 기대고 있지만 두 사람의 시선은 엇갈려 있다. 여기에 "우리의 사랑은 더는 반짝이지 않는다"라는 문구가 더해져 10년간 이어온 두 사람의 관계에 찾아온 변화를 보여준다.서강준과 안은진은 표정과 눈빛으로 오래된 연인 사이의 미묘한 거리감을 표현했다. 결혼과 결별의 기로에 놓인 두 사람이 어떤 선택을 할지 주목된다.제작진은 "이번 메인 포스터는 오랜 시간 함께해 가장 단단하다고 믿었던 사랑에 낯선 균열이 찾아온 남궁호와 이미도의 현재 시점을 담아냈다. 오래된 연인의 현실적 갈등과 선택을 함께 지켜봐 주시길 바란다"라며 "가장 반짝였던 과거를 지나 변해버린 사랑과 마주한 두 연인의 감정을 서강준과 안은진이 어떻게 현실적으로 섬세하게 풀어낼지, 안방극장에 깊은 공감과 여운을 안길 두 연인의 이야기를 기대해 달라"고 밝혔다.'너 말고 다른 연애'는 9월 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr