이강인 데뷔하는 날…설현, 상대팀 유니폼 입고 열혈 응원

가수 겸 배우 설현이 축구장을 찾아 남다른 축구 사랑을 드러냈다.설현은 최근 자신의 SNS에 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 2026 쿠팡플레이 시리즈 경기 직관 인증 사진을 공개했다.사진 속 설현은 맨체스터 시티를 상징하는 하늘색 유니폼을 입고 관중석에 서 있다. 선글라스를 머리 위에 올리고 커다란 가방을 멘 편안한 차림에도 환한 미소와 청순한 비주얼이 돋보인다.특히 이날 경기는 이강인이 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입고 처음으로 실전에 나선 경기라는 점에서 더욱 관심을 모았다. 최근 파리 생제르맹을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 후반 19분 교체 투입돼 새 소속팀 데뷔전을 치렀다.한편, 이날 경기는 맨체스터 시티가 아틀레티코 마드리드를 3대1로 꺾었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr