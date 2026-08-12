'나는 SOLO' 33기 모솔남이 자기소개 도중 돌발 행동을 보인다.
12일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 '모솔 특집' 33기의 자기소개가 공개된다.
이날 한 모솔남은 "외모는 전혀 안 본다. 저랑 같이 조그마한 행복을 더 꿈꿀 수 있는 분을 만나고 싶다"고 연애관을 밝힌다. 또 다른 모솔남은 세계 각지의 드라이빙 코스를 언급하며 "저와 함께 하실 분을 찾으러 나왔다"고 말한다. 이어 여자친구와 갈등이 생기면 어떻게 하겠냐는 질문에는 "아직까지 여자친구가 없어 봐서…"라고 답해 웃음을 안긴다. 또 다른 모솔남은 자기소개 도중 팔굽혀펴기에 나선다. 그는 이상형에 대해 "나를 가꿀 줄 알고 사랑할 줄 아는 사람이었으면 좋겠다"고 밝힌 뒤 "체력을 조금 보여드리고 싶다"며 팔굽혀펴기 20개를 선보인다. 이어 한 모솔남은 "성취감을 얻는 걸 좋아해서 수학 공부를 좋아했다"며 일본어와 영어에 이어 최근에는 중국어 공부에도 관심을 갖고 있다고 밝힌다.
그런가 하면 한 모솔남은 자기소개를 앞두고 갑자기 화장실로 향하는 돌발 행동을 보여준다. 자신의 차례가 되자 그는 "잠깐 화장실 좀 갔다 와도 되냐? 너무 긴장이 돼서"라고 말한다. 이를 지켜보던 데프콘은 "그 전에 안 가고 본인 차례가 왔을 때?"라며 놀란다.
'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
12일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 '모솔 특집' 33기의 자기소개가 공개된다.
이날 한 모솔남은 "외모는 전혀 안 본다. 저랑 같이 조그마한 행복을 더 꿈꿀 수 있는 분을 만나고 싶다"고 연애관을 밝힌다. 또 다른 모솔남은 세계 각지의 드라이빙 코스를 언급하며 "저와 함께 하실 분을 찾으러 나왔다"고 말한다. 이어 여자친구와 갈등이 생기면 어떻게 하겠냐는 질문에는 "아직까지 여자친구가 없어 봐서…"라고 답해 웃음을 안긴다. 또 다른 모솔남은 자기소개 도중 팔굽혀펴기에 나선다. 그는 이상형에 대해 "나를 가꿀 줄 알고 사랑할 줄 아는 사람이었으면 좋겠다"고 밝힌 뒤 "체력을 조금 보여드리고 싶다"며 팔굽혀펴기 20개를 선보인다. 이어 한 모솔남은 "성취감을 얻는 걸 좋아해서 수학 공부를 좋아했다"며 일본어와 영어에 이어 최근에는 중국어 공부에도 관심을 갖고 있다고 밝힌다.
그런가 하면 한 모솔남은 자기소개를 앞두고 갑자기 화장실로 향하는 돌발 행동을 보여준다. 자신의 차례가 되자 그는 "잠깐 화장실 좀 갔다 와도 되냐? 너무 긴장이 돼서"라고 말한다. 이를 지켜보던 데프콘은 "그 전에 안 가고 본인 차례가 왔을 때?"라며 놀란다.
'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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