조이와 웬디가 성격 차이를 언급했다. / 사진='새고_F5' 유튜브 캡쳐

조이와 웬디가 성격 차이를 언급했다. / 사진='새고_F5' 유튜브 캡쳐

그룹 레드벨벳의 조이와 웬디가 팀 내에서 의견을 조율하는 방법을 밝혔다.지난 11일 유튜브 채널 '새고_F5'의 '덕밥집 2호점'에는 최근 컴백한 레드벨벳의 조이와 웬디가 출연했다. 두 사람은 컴백 비하인드 에피소드를 털어놨다.조이는 팀 내 MBTI S성향(현실과 지금에 집중하는 유형)인 웬디를 향해 "내가 무슨 아이디어를 낼 때마다 커트를 너무 많이 한다"고 토로했다. 이에 웬디는 "아이디어를 많이 내도 될 수 있는 선이 있는데, 이를 조절해주는 사람이 필요하다"고 말했다. 그러면서 "나는 '이건 아니지 않을까?'라고 하는 편이고 중간에서 중재하는 게 슬기"라고 설명했다.멤버 중에서는 조이와 슬기는 의견을 많이 내는 편이라고 밝혔다. 조이는 "아이린 언니와 웬디 언니가 커트해 주는 편이다"라고 말했다. 이를 듣던 창민은 "막내(예리)는 그걸 보고 눈치 보고 '어차피 잘할 텐데 뭐'라고 할 것"이라고 예측했다. 조이와 웬디는 단칼에 "눈치는 안 본다"고 말해 웃음을 자아냈다. 웬디는 "(예리가) 쿨하고 자유로운 영혼"이라고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr