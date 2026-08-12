Tiffany Young/Pacific Music Group

가수 티파니 영(Tiffany Young)이 솔로 정규 앨범 콘셉트 이미지를 공개하며 데뷔 20년 차에도 놀라운 비주얼을 자랑했다.티파니 영은 지난 11일 공식 SNS에 첫 정규 앨범 'Edge Of Calm'(엣지 오브 캄)의 'Calm ver.'(캄 버전) 비주얼 포토를 올렸다.공개된 사진에는 푸른색 연출과 물결 조명을 배경으로 찍은 티파니 영의 모습이 담겼다. 또 다른 컷에서는 베일을 활용한 포즈와 분위기를 연출했다.이 'Edge Of Calm'은 긴장과 평온이 교차하는 지점을 주제로 삼았다. 더블 타이틀곡 'Edge Of Calm'과 'Lips Together(feat. 미연 (MIYEON))'를 비롯해 'Codes', 'Drip Drop', 'Halfway Honest', 'Moment', 'Lovers(feat. JUNNY)', 'Summer's Not Over'의 원곡 및 한국어 가사 버전, 'Moonlit Rain' 등 11개 트랙으로 구성됐다.피처링진으로는 그룹 아이들(i-dle) 미연과 싱어송라이터 JUNNY(주니)가 참여해 각각 'Lips Together'와 'Lovers' 트랙에 이름을 올렸다.앞서 5월 선공개곡 'Summer's Not Over'를 발표했던 티파니 영은 이번 앨범의 콘셉트 기획과 비주얼 디렉팅, 뮤직비디오 구성에 참여했다. 수록곡 'Moonlit Rain'의 노랫말도 직접 썼다.티파니 영은 지난 7월 30일 트랙리스트를 시작으로 오디오 스니펫, 'Edge ver.'에 이어 'Calm ver.' 사진까지 공개하며 일정을 진행 중이다.한편 티파니 영의 정규 1집 'Edge Of Calm'은 오는 20일 오후 6시 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr