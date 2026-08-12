가수 손성희(Shi Shi)가 대만 데뷔 12년 만에 국내 첫 단독 공연을 연다.손성희는 오는 10월 11일 서울 YES24 원더로크홀에서 단독 공연을 개최한다. 이번 공연은 지난 7월 시작한 월드투어 '[ The Taste Of… ]'(더 테이스트 오브…)의 일환으로, 청두와 베이징, 상하이 등에 이어 8번째로 열리는 무대다. 서울 공연은 풀 밴드 구성으로 진행된다.손성희는 드라마 '상견니' OST에 참여했으며 '골든 멜로디 어워즈' 수상 경력을 갖고 있다. 한국어와 중국어, 영어를 활용해 다양한 장르의 음악을 선보여왔다.투어명 '[ The Taste Of… ]'는 서로 다른 감각과 경험을 통해 세상을 인식한다는 의미에서 출발했다. 'Of' 뒤의 빈칸은 관객마다 각자의 경험과 의미를 채워 넣을 수 있도록 열어둔 표현이라는 설명이다.이번 서울 공연은 손성희가 국내에서 처음 여는 단독 공연이라는 점에서도 의미가 있다. 손성희는 "한국 관객만을 위한 세트리스트와 이벤트를 준비하고 있다"며 "공연장을 찾은 팬들과 가까이 호흡하고 싶다"고 말했다.공연에 앞서 지난 7월에는 동명 EP '[ The Taste Of… ]'를 발매했다. 앨범에는 국내 프로듀서들이 작업에 참여한 'Falling in Love'와 학창 시절 경험을 바탕으로 한국어 가사를 중심에 둔 'Tteokbokki' 등이 수록됐다. 배우 이정민이 출연한 'Tteokbokki' 뮤직비디오는 국내에서 촬영됐다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr