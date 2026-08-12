황보라가 김용건의 별장을 공개했다. / 사진='황보라 보라이어티' 유튜브 캡쳐

황보라가 김용건의 별장을 공개했다. / 사진='황보라 보라이어티' 유튜브 캡쳐

배우 황보라가 시아버지 김용건의 럭셔리 별장을 공개했다.지난 10일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '김용건 할아버지 없는 별장에서 첫 여름방학 보낸 황보라 아들'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 황보라는 시아버지 김용건의 별장에서 일주일간 여름휴가를 보냈다.별장의 큰 규모와 럭셔리한 내부가 눈길을 끌었다. 황보라는 냉장고 정리부터 시작했다. 빈 냉장고에 집에서 챙겨온 각종 채소, 고기, 피자, 생선 등을 채워 넣었다.김용건은 손주를 위해 장난감 여러 개를 미리 준비해두는 자상한 할아버지의 면모도 보였다. 황보라는 별장을 돌아다니며 다양한 공간을 소개했다. 지하의 거실 한쪽에는 김용건이 받은 각종 상패와 트로피들이 보관돼 있었다. 황보라는 과거 자신의 결혼사진을 보던 중 남편을 가리키며 들으라는 듯이 "누구야 이 사람? 턱살 누구야"라고 언급하기도 했다 .널찍한 테라스 공간도 소개됐다. 황보라는 "노을이 지면 너무 좋다. 여기서는 보통 고기 구워 먹는다"라고 말했다. 그는 "여기 우리가 자주 안 왔는데 아기를 낳으니까 무조건 여기가 좋다"고 털어놨다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr