그룹 튜넥스의 'BLUE MODE' 타임테이블. / 사진 제공=IST엔터테인먼트

그룹 TUNEXX(튜넥스)가 데뷔 후 첫 컴백에 나선다.튜넥스는 12일 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 'BLUE MODE'(블루 모드)의 타임테이블을 공개하고 오는 9월 2일 컴백을 알렸다.공개된 타임테이블에 따르면 튜넥스는 앨범 발매에 앞서 트랙리스트를 시작으로 'X MODE'와 'B MODE' 두 버전의 콘셉트 포토를 순차적으로 선보인다. 이후 하이라이트 메들리와 뮤직비디오 티저 등을 공개하며 신보에 대한 정보를 풀어갈 예정이다.'BLUE MODE'는 튜넥스가 데뷔 이후 처음 선보이는 새 앨범이다. 팀명 TUNEXX는 'TUNE'에 'Unclassified'와 'Cross'의 의미를 지닌 'X'를 결합해 만들어졌다. 이번 앨범의 구체적인 음악과 콘셉트는 아직 공개되지 않았다.튜넥스의 미니 2집 'BLUE MODE'는 오는 9월 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr