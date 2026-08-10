장서희가 '욕망의 덫' 제작발표회에 참석했다. / 사진=KBS

장서희가 '욕망의 덫' 제작발표회에 참석했다. / 사진=KBS

배우 장서희가 달라진 분위기로 눈길을 끌었다.10일 KBS 2TV 새 일일드라마 '욕망의 덫' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 장서희, 전혜원, 설정환, 주새벽, 윤해영, 유태웅, 이대경 PD가 참석했다.'욕망의 덫'은 살인 누명을 쓰고 인생을 빼앗긴 여자가 자신의 운명을 되찾기 위해 거대한 욕망에 맞서는 복수극이다. 장서희는 유모 출신 청마장학재단 홍보실장 주미란으로 분한다. 주미란은 27년 전 은설의 운명을 뒤바꾼 뒤 유모로 청마 그룹에 들어가 그룹을 차지하려는 야망을 키워온 인물이다.'욕망의 덫'으로 12년 만에 KBS에 복귀하는 장서희는 이날 달라진 외모 분위기로 이목을 집중시켰다. 그는 "작품을 통해 이중성을 가진 사람, 가스라이팅을 하는 못된 사람을 한 번 연기해 보고 싶었는데 마침 감독님이 출연 제의를 해주셨다"라며 말문을 열었다.이어 그는 "그동안 작품에서 복수하는 피해자 역할을 주로 맡았다면, 이젠 반대로 복수 당하는 역할이라 연기 변신도 할 수 있고 좋을 것 같았다"고 말했다. 그러면서 "지금 촬영 중인데, 예전보다 독기가 빠져서 독기를 재충전하고 있다"고 말해 웃음을 안겼다.'욕망의 덫'은 10일 오후 7시 50분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr